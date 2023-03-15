Протестующие митингуют по всей Франции

15 марта французы снова прошли маршем по всей стране в последней попытке убедить законодательные власти не поддерживать законопроект президента Франции Эммануэля Макрона, который должен повысить пенсионный возраст на 2 года до 64 лет. Премьер-министр Элизабет Борн сообщила Национальной ассамблее (нижней палате парламента) 14 марта, что она хотела бы, чтобы голосование состоялось.

Широкий фронт профсоюзов призвал работников присоединиться к восьмому дню общенациональных демонстраций против непопулярной политики. В протестах принимают участие миллионы граждан. Масштабные забастовки привели к нарушению работы транспортного сектора страны.

Протестующие прошли маршем по улицам Франции, удерживая в руках самодельные плакаты с надписями «Нет 64 годам» и профсоюзные знамена с лозунгами «Государственный и частный сектор вместе за наши пенсии». Глава крупнейшего профсоюза Франции CFDT Лоран Берже перед началом митинга в Париже заявил журналистам: «Законодатели должны смотреть на то, что происходит в их избирательных округах». Он отметил, что новый день протестов «призван сказать законодателям: не голосуйте за эту реформу».

Руководитель бескомпромиссного профсоюза CGT Филипп Мартинес сказал: «Люди настроены решительно, и они разгневаны». В Париже скопилось более 6000 тонн мусора из-за того, что муниципальные сборщики мусора продлили свою забастовку на вторую неделю.

Энергетический сектор Франции также сильно пострадал. В компании Engie Elengy и других источниках сообщили, что на четырех терминалах СПГ были продлены блокировки. Также в результате забастовки было сокращено электроснабжение в стране, и пострадали нефтеперерабатывающие заводы.

Несмотря на негативную реакцию, Макрон продолжает придерживаться своего плана. Пенсионный законопроект был передан 15 марта в объединенный парламентский комитет, в котором законодатели из верней и нижней палаты Парламента Франции пытаются составить компромиссный текст. Если сделка будет достигнута, то окончательное голосование состоится в Сенате и Национальной ассамблее 16 марта.

Сторонники Макрона пытаются заручиться достаточным количеством голосов в Национальной ассамблее, где у президента Франции нет абсолютного большинства (у коалиции 250 парламентариев из 577). По мнению Reuters, Макрону теперь придется полагаться на поддержку консервативной партии «Республиканцы» (у этой партии 62 парламентария в ассамблее; их поддержка позволит получить большинство в нижней палате), хотя в ее рядах по этому вопросу есть разногласия.

Представитель правительства страны Оливье Веран заявил, что «в Национальной ассамблее не будет ни легкого голосования, ни паники». Законодатели с разными политическими взглядами рассказали Reuters, что высокопоставленные министры или их команды звонили законодателям от «Республиканцев» и центристов для того, чтобы попытаться убедить их поддержать реформу.

«За последние дни нам всем звонили», — сказал Кристоф Нэгелен из центристской группы Liot, в которой 15 из 20 парламентариев хотят проголосовать против реформы. Несколько законодателей из «Республиканцев» заявили то же самое.

Депутат парламента из лагеря Макрона Сильвен Майяр сказал, что это «нормально» — вести разговоры между правительством и законодателями. «Не обязательно министр звонит первым», — сказал законодатель. Политик предполагает, что возникают ситуации, когда депутат, колеблющийся (по поводу своего голоса), сам уточняет информацию у министра, так как последний может помочь определиться с точкой зрения по законопроекту. На вопрос об этичности таких разговоров, Майяр ответил: «Депутат работает для своего избирательного округа».

Макрон и его правительство заявляют, что изменения в пенсионной системе, в одной из самых щедрых среди развитых стран, необходимы для сохранения пенсионного бюджета в плюсе. Однако на карту поставлены не только финансовые выгоды, но и репутация президента Франции как реформатора. Правительство также может прибегнуть к статье 49.3 французской конституции, которая позволяет принять законопроект в обход голосования в парламенте, что, впрочем, рискует увеличить сопротивление на улицах страны.