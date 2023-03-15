Путин призвал прокуроров следить за четким выполнением заданий гособоронзаказа

Президент РФ Владимир Путин, выступивший на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры России, поручил надзорному ведомству уделить особое внимание контролю за четким выполнением гособоронзаказа и за распределением выделенных из бюджета для нужд СВО средств.

«Особое внимание прошу уделить надзору <...> за своевременным выполнением обязательств по поставкам для нужд специальной военной операции необходимых вооружений, техники, боеприпасов, экипировки. За четкой реализацией всех заданий гособоронзаказа, эффективным использованием бюджетных ресурсов. Их мы выделяем в достаточном объёме, их много, мы делаем это очень аккуратно, не в ущерб другим направлениям нашей деятельности, но те средства, которые выделяются, должны тратиться рационально и в строгом соответствии с законом», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отметил, что обстановка на новых территориях РФ остается сложной; по его словам, в присоединившихся к России регионах следует укреплять органы прокуратуры за счет опытных сотрудников, опираясь при этом на местные кадры.

Глава государства поручил органам прокуратуры активизировать работу по защите прав участников специальной военной операции и их семей. «Все участники специальной военной операции должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия. Точно так же оперативно и в полном объеме они должны получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации и трудоустройстве, а семьи наших погибших товарищей — всю необходимую поддержку», — подчеркнул российский лидер.