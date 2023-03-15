Raiffeisen рассмотрит возможность обмена российских активов на европейский бизнес Сбера

Руководство Raiffeisen Bank International (RBI) обсуждает возможность обмена своего российского бизнеса на активы Sberbank Europe AG.

Как пишет австрийское издание Der Standard, основанием для такого решения является невозможность получения Сбером прибыли от продажи европейских активов из-за санкций Евросоюза, а также введенные Москвой ограничения по выводу валюты за рубеж, которые блокируют доступ австрийского банка к дивидендам российской «дочки».

В самом RBI подчеркнули, что банк соблюдает все санкции. В кредитной организации заявили, что любые возможные транзакции будут предварительно согласованы с властями.

Европейский ЦБ в феврале прошлого года сообщил о рисках банкротства Sberbank Europe AG и ее подразделений в Хорватии и Словении из-за проблем с ликвидностью, пишет «Интерфакс»; весной было принято решение закрыть австрийский Sberbank Europe, а хорватский и словенский банки передать локальным игрокам. Сбер пытается оспорить решение в суде ЕС.

В сентябре прошлого года стало известно, что RBI изучает возможность обмена активами с ВТБ. Глава банка Андрей Костин подтверждал эту информацию, однако отмечал, что схема «не находит решения на политическом уровне».

В феврале американский Минфин начал расследование в отношении RBI в связи с ее работой в России. Санкционное подразделение ведомства (OFAC) запросило у австрийцев детали платежного бизнеса в РФ и расшифровку транзакций некоторых клиентов, а также сведения о работе банка на Донбассе, Украине и в Сирии.