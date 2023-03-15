«Роснефть» разместила рекордный выпуск облигаций в юанях

Общий объем бондов, размещенных публичным акционерным обществом «Нефтяная компания „Роснефть“» на МосБирже, составил 15 млрд юаней. Ставка купона установлена на уровне 3,5%. Сбор заявок состоялся 15 марта, техническое размещение запланировано на 20 марта 2022 года.

Данное размещение стало крупнейшим в рублевом эквиваленте среди эмиссий корпоративных облигаций на российском рынке за всю его историю, сообщают «Ведомости» со ссылкой на старшего аналитик «БКС мир инвестиций» Рональда Смит.

Напомним, что предыдущий рекорд также принадлежит «Роснефти». 15 сентября прошлого года нефтяная компания разместила дебютный выпуск облигаций объемом 15 млрд юаней — 128,5 млрд рублей по курсу ЦБ на день размещения против 163,95 млрд рублей текущего размещения. При этом ставка была ниже — 3,05% годовых. Стоит отметить, что в июле-августе 2022 года «Русал» и «Полюс» разместили свои облигации со ставкой купонов 3,9% и 3,8%, соответственно.

Как пояснил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, с конца прошлого года наметилась тенденция общего повышения процентных ставок по заимствованиям в юанях на внутреннем рынке. Например, в декабре 2022 года «Норникель» выпустил облигации в юанях со ставкой купона в 3,95% годовых. Ставка купона второго выпуска бондов «Роснефти» в юанях находится ниже годовой базовой ставки по кредитам Народного банка Китая, которая составляет 3,65%, и доходности практически всех облигаций в юанях других российских эмитентов.

Всего с августа 2022 года 11 российских компаний осуществили выпуск облигаций в юанях на Московской бирже в общем объеме 59 млрд рублей. Пики размещений пришлись на сентябрь и декабрь прошлого года - по 17 млрд юаней соответственно. С начала текущего года выпуски облигаций в юанях на локальном рынке не осуществлялись.

«Роснефть» в настоящее время можно назвать ключевым эмитентом облигаций в юанях на локальном рынке — учитывая второй выпуск, на нефтяную компанию приходится около 40% объема размещений в китайской валюте.

По мнению Сергея Суверова, высокий спрос на облигации «Роснефти» и сравнительно низкая ставка купона объясняется высоким качеством заемщика: компания является основным поставщиком нефти в Китай, поэтому более чем обеспечена потоком выручки, достаточным для исполнения обязательств в юанях. «Текущие долгосрочные контракты полностью исключают для «Роснефти» какие-либо валютные риски», — считает аналитик.

Только по итогам отчетности 2021 года, доля выручки «Роснефти» от реализации нефти и нефтепродуктов в азиатском направлении составляла более 27%. Большая часть указанной доли пришлась на поставки в Китай. По итогам 2022 года, очевидно, следует ожидать роста указанного показателя.

Таким образом, можно констатировать, что «Роснефть» сейчас является ключевым драйвером торговли с Поднебесной. Компания занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в КНР, ежегодно обеспечивая 7% общей потребности страны в сырье. Заявлялось, что на начало 2022 года совокупные поставки нефтяной компании в Китай с 2005 года составили 442 млн тонн нефти. При этом, сотрудничество «Роснефти» с китайскими партнерами постоянно развивается. В начале прошлого года компания договорилась о поставке 100 млн т нефти китайской CNPC через Казахстан (только один из экспортных каналов) в течение десяти лет.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев рассказал, что облигации «Роснефти» в юанях являются привлекательными для инвесторов. Дебютный сентябрьский выпуск таких облигаций в условиях отсутствия ОФЗ в юанях является «самой высокорейтинговой бумагой в сегменте», цитируют его «Ведомости».

«В отсутствии суверенного заемщика, “Роснефть” выступает, по сути, квазисувереном и ориентиром для всего рынка», — согласился с коллегой Сергей Суверов. Облигации «Роснефти», добавил Ковалев, одни из лидеров по среднедневному объему оборота и количеству сделок на Московской бирже в юаневом сегменте.

Текущая доходность выпуска облигаций «Роснефти» в юанях, который был размещен в сентябре, составляет около 3,6%», сообщил представитель компании. При этом, данный показатель существенно ниже средней стоимости финансового долга компании: по данным финансовой отчетности «Роснефти», средняя стоимость финансового долга компании за четвертый квартал 2021 года составляла около 6%.