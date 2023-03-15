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Рубль не отреагировал на снижение внешнеторгового сальдо РФ

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
15 марта 2023, 17:46

Федеральная таможенная служба сообщила о сокращении положительного внешнеторгового сальдо РФ в январе на 52%. Курс рубля на новость не отреагировал, продолжив консолидироваться после небольшого утреннего снижения.

Коллаж: Тамара Ларина