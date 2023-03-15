Рубль не отреагировал на снижение внешнеторгового сальдо РФ

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе 2023 г составило $10,732 млрд, сократившись на 52% относительно уровня января 2022 г, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы.

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