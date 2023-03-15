Решившие обогатиться за счет сжиженного газа могут сильно пожалеть

Целая серия новых терминалов сжиженного газа (СПГ), которые начнут работать через несколько лет, могут оказать существенное влияние на цены на глобальном газовом рынке. Дорогостоящие и длительные проекты строительства СПГ-терминалов и прочей СПГ-инфраструктуры могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны более дешевых возобновляемых источников энергии и атомной энергетики, переживающей сейчас в результате энергетического кризиса возрождение. Конкуренция между ними вполне может создать нестабильность на газовом рынке и создать существенную угрозу ряду СПГ-проектов.
К 2030 году поставки СПГ, как сообщает Reuters, увеличатся на 67% по сравнению с 2021 годом и достигнут 636 млн тонн в год. Такие объемы сжиженного газа могут привести к превышению предложения над спросом, т.е. к его избытку.
«Сегодня по всему миру строится газовой инфраструктуры на триллион долларов,- предупреждает глава Cheniere Energy Джек Фуско.- В долгосрочной перспективе мы видим большие изменения на газовом рынке».
К примеру, Катар увеличит производство СПГ к 2027 году на 49 млн тонн в год. Еще 125 млн тонн в год (464 млн м³/д.), по данным BTU Analytics, вполне могут прибавить к концу 2027 года СПГ-проекты на территории США. Цены на СПГ взлетели в прошлом году благодаря резкому росту спроса на него в Европе, которая пытается отказаться от дешевого трубного российского газа. Однако астрономически высокими цены продержались недолго из-за сильного недовольства потребителей и поисков других источников энергии.
Эта тенденция, считает Oil Price, может продолжиться. Доля энергии ветра и солнца в энергетическом балансе в 2021 году выросла до 10%. Впечатление, что это немного, обманчиво, потому что в 2020 г. она, по данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), составляла всего лишь 1%. К тому же, атомная энергетика сейчас переживает вторую молодость, особенно заметную в таких странах, как Франция и Япония. Япония, например, планирует увеличить долю атомной энергии в производстве электроэнергии к 2030 году до 20% с 7% в 2022 г., а во Франции собираются построить к 2035 году 6 новых ядерных реакторов.
Эти конкурирующие тенденции создают неопределенность в отношении спроса на СПГ после 2027 года. Анализ динамики роста поставок показывает, что цены на него могут сильно снизиться.
«Самая большая неизвестная величина в газовой отрасли сейчас это негативное влияние, которое вполне могут оказать в среднесрочной перспективе на спрос высокие цены»,- считает аналитик S&P Global Майкл Стоппард.
В Институте энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA) придерживаются такой же точки зрения. Сотрудники IEEFA заявили в феврале, что благодаря высоким ценам и волатильности сжиженный газ уже успел завоевать репутацию «дорогого и ненадежного вида топлива», которая может негативно сказаться на планах по развитию СПГ-инфраструктуры, например, в Азии.