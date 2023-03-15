Решившие обогатиться за счет сжиженного газа могут сильно пожалеть

Целая серия новых терминалов сжиженного газа (СПГ), которые начнут работать через несколько лет, могут оказать существенное влияние на цены на глобальном газовом рынке. Дорогостоящие и длительные проекты строительства СПГ-терминалов и прочей СПГ-инфраструктуры могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны более дешевых возобновляемых источников энергии и атомной энергетики, переживающей сейчас в результате энергетического кризиса возрождение. Конкуренция между ними вполне может создать нестабильность на газовом рынке и создать существенную угрозу ряду СПГ-проектов.

К 2030 году поставки СПГ, как сообщает Reuters, увеличатся на 67% по сравнению с 2021 годом и достигнут 636 млн тонн в год. Такие объемы сжиженного газа могут привести к превышению предложения над спросом, т.е. к его избытку.