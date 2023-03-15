«Останетесь без нефти»: Саудовская Аравия ответит США на введение потолка цен

Создается впечатление, что в Вашингтоне смирились с потерей Ближнего Востока и ничего не хотят делать для улучшения отношений со своими вчерашними союзниками и, в первую очередь, Саудовской Аравией. Иначе трудно объяснить действия группы сенаторов, которые вернулись к Закону о картелях по добыче и экспорту нефти (NOPEC) и вновь внесли его в начале марта на рассмотрение главного законодательного органа США. Напомним, неоднократные на протяжении трех десятилетий попытки принятия этого закона, который даст американским судам право рассматривать обвинения в монополизме против нефтедобывающих стран, а также введет потолок цен на нефть, вызывает крайне негативную реакцию нефтепроизводителей, главным образом, членов ОПЕК с берегов Персидского залива. Все попытки принять этот закон, чреватый серьезным конфликтом с членами ОПЕК и, в первую очередь Эр-Риядом и Абу-Даби, заканчивались провалом. Российский вице-премьер Александр Новак, руководивший министерством энергетики и продолжающий курировать ее в правительстве РФ, называет NOPEC «страшилкой», которая никогда не будет принята.

Тем не менее, американские законодатели с заслуживающим явно лучшего применения упорством раз за разом обсуждают этот закон в Конгрессе, прекрасно понимая, что в Белом доме его откажутся подписывать независимо от отношений между Америкой и крупнейшим арабским королевством. Причина такого упорства неизвестна. Возможно, американские сенаторы и конгрессмены считают, что сумеют преодолеть вето президента. Одно известно: если они хотят позлить арабских шейхов с берегов Персидского залива, то это имя удается, потому что реакция в столицах арабских монархий предсказуема и никогда не заставляет себя ждать при каждой новой попытке принять NOPEC. Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Абдулазиз бен Салман дал интервью Energy Intelligence, в котором подчеркнул, что этот закон только усилит нестабильность и неопределенность на нефтяных рынках, но не поможет решить ни одной проблемы.