Театр " Школа драматического искусства " представляет премьеру спектакля «Чайка»

В чем загадка этой «удивительной еретически-гениальной вещи», как называл Горький «Чайку» в письме к Чехову? Почему эту пьесу в основном ставят как мелодраму, хотя Чехов писал ее как комедию? Эти и другие чеховские парадоксы исследуют создатели и участники спектакля.

«Чайка» является самой загадочной пьесой Чехова. И это несмотря на то, что именно постановка по ней принесла успех Московскому художественному театру более ста лет назад, а во всем мире существуют тысячи самых разнообразных спектаклей.

В основе постановки режиссера Павла Карташева — текст первой авторской редакции комедии А. П. Чехова. Он отличается от канонического точностью прописанных персонажей и их взаимоотношений. Это крайне необходимо для постановки именно комедии в чеховском понимании этого слова, когда происходящее на сцене и смешно, и грустно одновременно. Подобное действие отражает жизнь во всей ее полноте. Сочетание глубокой актерской игры артистов, отобранных посредством кропотливой лабораторной работы, и сценографического решения в стиле минимализма работает на решение основной режиссерской задачи: оживить язык чеховского юмора, не теряя глубин чеховской метафизики.

Премьера состоится 16 и 17 марта на Сцене на Новослободская