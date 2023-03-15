ЦБ будет получать больше данных о подозрительных переводах

Центр взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности Центробанка (ФинЦЕРТ), на площадке которого все российские кредитные организации обмениваются данными о мошеннических операциях, с 1 октября будет получать дополнительные сведения об участниках таких переводов. Новый стандарт подготовлен с учетом актуальных приемов кибермошенников, а формы запросов адаптированы под предстоящий информационный обмен с МВД РФ, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Документ вступит в силу с 1 октября 2023 года. Он необходим для исполнения закона об информационном обмене между регулятором и МВД России», — уточнили в ЦБ.

В частности, подозрительными будут считаться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических местах, оформление предодобренного кредита сразу же после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Кроме того, банковских работников должны настораживать нетипичные для клиента денежные операции с нового телефона или компьютера. Направляя в ФинЦЕРТ информацию о выявленных подозрительных транзакциях, кредитные организации должны будут указывать уникальный набор данных устройств, с которых они совершались: модель, производителя, номер сим-карты и геолокацию.

«Новая редакция правил, которые впервые появились в 2018 году, подготовлена с учетом актуальных приемов кибермошенников, формы запросов адаптированы под предстоящий информационный обмен между Банком России и МВД России по фактам хищений денежных средств при переводах. За счет увеличения состава и повышения качества поступающих в нашу автоматизированную систему сведений банки смогут лучше бороться с мошенническими переводами», — отметил директор Департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

