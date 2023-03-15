УК предложат дополнить нормой о наказании всех участников торговли персональными данными

В России разрабатывают законопроект об уголовной ответственности для всех участников нелегальной торговли персональными данными.

Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Парламентарий отметил, что одной из причин утечки персональных данных становится торговля ими на черном рынке, где есть посредники, организаторы и покупатели данных. «Готовится законопроект об уголовной ответственности для всех участников такой криминальной цепочки», — пояснил Горелкин.

Замглавы комитета обратил внимание на то, что в настоящий момент статья 272 Уголовного кодекса РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») применяется в отношении организаторов утечки персональных данных, при том что в этом процессе также имеются посредники, перепродавцы и покупатели, для которых также необходимо ввести уголовную ответственность.

По словам депутата, сейчас готовится инициатива, предполагающая уголовную ответственность для руководителей компаний и госструктур, допустивших утечки данных.

Горелкин подчеркнул, что противодействие таким правонарушениям должно быть централизованным. «Государству и бизнесу необходимо выработать надежные совместные механизмы защиты и постоянно совершенствовать их, подходить к проблеме возможных кибератак осознанно и ответственно», — заключил он, указав на то что создание защитных систем должно начинаться «с проработки модели угроз и проектирования нескольких уровней компьютерной и информационной безопасности».