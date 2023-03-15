В Челябинске начали выпускать шаровые краны для работы в суровых условиях

Уральским заводом специального арматуростроения (ООО «УЗСА») при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) в Челябинске начат серийный выпуск специальных шаровых кранов большого диаметра для работы в сероводородных и других агрессивных средах.

Кроме того, предприятие освоило линейку подобных изделий для криогенных сред, применяемых при разработке перспективных месторождений и на объектах переработки сжиженного природного газа.

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Без кранов не будет газа

Для ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей ФРП предоставил УЗСА два льготных займа в размере 670 млн рублей в рамках программы «Проекты развития». Общая же сумма инвестиций в проект составила 3 млрд рублей. Средства пошли на приобретение необходимого заводу высокотехнологичного оборудования.

«Создание нового уникального производства стало возможным в том числе благодаря льготному финансированию от федерального Фонда развития промышленности и поддержке Фонда развития промышленности Челябинской области. Тесная кооперация с отечественными производителями сырья, заготовок, приводов и других комплектующих в составе готового изделия позволила по ряду изделий полностью отказаться от услуг зарубежных поставщиков. Теперь полный производственный цикл и стопроцентная локализация обеспечивают стратегическую безопасность от санкций при реализации проектов нефтегазодобывающих компаний», — отметил генеральный директор УЗСА Михаил Кофлер.



Как рассказали «Эксперту» в пресс-службе ФРП, в ближайшие 5 лет УЗСА планирует дополнительно инвестировать около 100 млн рублей в НИОКР и до 1,35 млрд рублей «в дальнейшее развитие проекта импортозамещения критически важной продукции для обеспечения российской нефтегазовой отрасли оборудованием российского производства».

На данный момент УЗСА продолжает заниматься разработкой шаровых кранов в диапазоне от DN 25 мм до DN 1000 мм для работы в условиях агрессивных сред с высоким содержанием сероводорода, диоксида углерода и механических примесей, при высоких давлениях и температурах, а также для криогенных сред. Согласно заключению Министерства промышленности и торговли РФ, данная продукция не имеет отечественных аналогов.

Челябинские краны применяются на объектах добычи, транспортировки, переработки и хранения природного газа, в составе компрессорных станций. Кроме того, как сообщили «Эксперту» в компании, идет активная разработки с целью дальнейшей постановки на производство оборудования для использования на подводных объектах морской добычи, включая шельфы. При этом направление деятельности предприятия отвечает интересам страны в вопросах импортозамещения. До недавнего времени при реализации проектов в местах, где преобладают агрессивные среды, использовалась в основном западная продукция. На данный момент доля импорта в данном сегменте рынка сокращается, а УЗСА стремится к полной локализации используемых для кранов комплектующих.

«Поставлять технику для работы в агрессивных средах, к сожалению, промышленность не была полностью готова. Мы первые начали эти вопросы отрабатывать. Сейчас наш завод развивает смежные отрасли. Понятно, что для того, чтобы сделать кран, нам нужны определённые комплектующие. Это резинотехнические изделия, пружины, подшипники. Сейчас мы с партнерами все это разрабатываем. То есть не только мы занимаемся импортозамещением, но и наши субподрядчики. Пока что на объекты с высоко агрессивной средой локализация у нас где-то 90%. На объекты с меньшей агрессивностью — уже полная локализация. Мы продолжаем работу», — подчеркнул исполнительный директор УЗСА Алексей Федотов.

Санкции подхлестнули арматуростроение

Вообще, производство трубопроводной арматуры, к которой относятся и шаровые краны, является чрезвычайно востребованным в контексте деятельности большинства крупных отечественных нефтегазовых компаний. Но вот только отклик на имеющиеся в данном секторе потребности со стороны отечественных производителей комплектующих пока в целом оставляет желать лучшего.

«К сожалению, ситуация, когда к нам приходят компании и предлагают свои разработки — это, скорее, редкость. Наша промышленность готова производить массовый продукт. Пружины для матраса купить легко. Пружины, которые нужны нам, приходится самостоятельно разрабатывать. Да, некоторые коллеги обращаются, помогают. Но зачастую, приходится самим идти и предлагать. Проблема в том, что специальное арматуростроение — это мелкосерийное производство. Мы не производим 10 тысяч кранов в год, мы производим тысячу. Но они сложны технически. За рубежом эта отрасль уже есть, а у нас она только формируется. Нужны годы. Сейчас, конечно, все стали больше заинтересованы, процесс пошел быстрее. В рамках импортозамещения мы сделали большой шаг вперед. Основной наш заказчик сейчас — “Газпром”, но по мере развития их число увеличивается. На данный момент мы разрабатываем кран для “Новатэка”. Также с СИБУРом сотрудничаем», — указал Алексей Федотов в комментарии «Эксперту».



Что касается того оборудования, на котором производит свою продукцию УЗСА, то оно в основном иностранное — корейское и итальянское. Впрочем, встречаются и российские станки. Генеральный директор завода Михаил Кофлер заверил: несмотря на санкции. при возникновении внештатных ситуаций проблем с ремонтом установок не возникнет.

«Мы вырастили своих блестящих специалистов, которые текущее обслуживание и ремонт осуществляют в режиме реального времени. Укомплектовались соответствующим измерительным инструментом, который нам позволяет в текущем режиме ремонтировать станки. Тем или иным образом эти вопросы решаются», — заверил он в беседе с корреспондентом «Эксперта».

При этом УЗСА продолжает совершенствовать технологические процессы. В декабре 2022 года с использованием средств ФРП завод внедрил технологию нанесения износостойких покрытий методом высокоскоростного газопламенного напыления, что в конечном итоге позволило организовать полный цикл производства запорных узлов специальных шаровых кранов с уплотнением в затворе «метал по металлу».



Кроме того, заводом запущен и аттестован в аккредитованном центре комплекс оборудования для проведения газовых испытаний готовых изделий в условиях криогенных сред. Работу шаровых кранов проверяют в уникальном формате. Например, при экстремальных температурах до минус 196 градусов по Цельсию.