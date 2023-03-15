В широкий прокат выходит фильм Эдуарда Боякова «Русский крест»

Это полнометражный художественный фильм по одноимённой поэме русского поэта Николая Мельникова (1966 – 2006), киновысказывание режиссера Эдуарда Боякова (основателя фестивалей «Золотая Маска», «Традиция», создателя театров «Практика», «Политеатр», художественого руководителя МХАТ им. Горького (2018 – 2021), художественного руководителя Нового театра).

«Русский крест» – история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

Эдуард Бояков, режиссер:

«Поэма Мельникова написана четырехстопным хореем, размером с богатейшей историей, начиная с былин, духовных стихов и заканчивая современной русской поэзией. Хрестоматийные примеры – «Талисман» Пушкина, «Конёк-горбунок» Ершова и «Василий Тёркин» Твардовского.

Поэзия Мельникова легко вплетается в ткань киноповествования. В образе сторожа Ивана Ростка прорастают черты целого поколения русских людей – растерянных и дезориентированных, оторванных от корней водоворотом истории, вынужденных среди обломков советской идеологии искать ростки новых ценностей, которые не могут не быть вечными. Этот образ глубоко архетипичен.

Нам хотелось сподвигнуть зрителя к сопереживанию, к серьезной внутренней работе, которая, возможно, поможет найти ответ на вопрос: «Для чего нам даны испытания сегодняшнего дня?»

Михаил Пореченков, исполнитель главной роли Ивана Ростка:

«Моя роль и простая, и сложная одновременно. В Иване Ростке, на первый взгляд, мало героического. В то же время, его история – история простого человека, прозревшего путь к духовному возрождению и сумевшего повести за собой людей, «собрать народ в Народ». Это история «подвига» в том смысле, который заложен в слово «подвижничество». Уверен, что кинорассказ о жизни Ивана Ростка найдет живой отклик в душах людей».