В Театре Наций показали спектакли из Якутии и Татарстана

В Москве состоялись гастроли спектаклей–победителей XIX Фестиваля театров малых городов России. 13 марта на основной сцене Театра Наций прошёл показ спектакля Альметьевского татарского государственного драматического театра «Жил Артыннан/ Бегущий за ветром» режиссёра Камиля Тукаева, победившего в номинации «Лучший спектакль большой формы», а 14 марта на малой сцене Мирнинский театр представил спектакль режиссёра Елизаветы Бондарь «Озор», «Лучший спектакль малой формы».

«Мне приятно, что за годы проведения Фестиваля театров малых городов России нам удалось изменить культурный ландшафт. Мы провели в регионах десятки лабораторий с молодыми перспективными режиссёрами, из их эскизов вырастали спектакли, которые потом, как «Озор» Лизы Бондарь, становились победителями фестиваля. Помимо творческой поддержки мы помогали решать и административные, и бытовые вопросы. Всё это вкупе дало результаты, и благодаря Фестивалю театров малых городов в регионах появились театры, которые ведут за собой публику, которые успешно участвуют в российских и международных форумах. Поэтому я горжусь нашей работой, горжусь, что в этом году двадцатый фестиваль готовится на таком высоком творческом подъёме», — говорит художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Следующий, XX Фестиваль театров малых городов России пройдёт при поддержке Министерства культуры РФ и Благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы» с 29 мая по 5 июня 2023 года в городе Магнитогорске Челябинской области. В XX Фестивале примут участие 16 коллективов: Лысьвенский театр драмы им. А. А. Савина, Мичуринский драматический театр, Глазовский драматический театр «Парафраз», Минусинский драматический театр, Березниковский драматический театр, Магнитогорский драматический театр им. А. С. Пушкина, Новокузнецкий драматический театр, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького, Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола, Няганский театр юного зрителя, Русский драматический театр «Мастеровые» из города Набережные Челны, Шарыповский городской драматический театр, Великолукский драматический театр, Драматический театр г. Комсомольск-на-Амуре, Альметьевский татарский государственный драматический театр, Новокуйбышевский театр-студия «Грань».

Фестиваль театров малых городов России — одно из главных направлений деятельности Театра Наций и одно из важнейших событий культурной жизни регионов страны. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 2010 года, по инициативе Евгения Миронова, фестиваль проводится ежегодно. В нём участвуют профессиональные театры из малых российских городов. За годы существования фестиваль стал неотъемлемой частью театральной карты России. Первым его адресом была Москва, после — Лысьва, Балаково, Пятигорск, Коломна и Зарайск, Дубна, Вольск, Тобольск, Новороссийск, Камышин, Набережные Челны, Нижний Тагил. В программах фестиваля приняли участие более 7000 профессионалов, 270 спектаклей из 100 городов, а зрителями стали более 100 000 человек.

Театр Наций с 2006 года возглавляет народный артист Российской Федерации Евгений Миронов. За это время ему удалось привлечь к совместной работе главных мировых и российских режиссёров, а также дать дорогу молодым, таким как Талгат Баталов, Данил Чащин, Егор Матвеев и многим другим. Театр регулярно обращается как к классике, так и творчеству современных авторов — Дункана Макмиллана, Мариуса фон Майенбурга, Эльфриды Елинек, Ярославы Пулинович и Валерия Печейкина.