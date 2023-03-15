Владимир Ефимов: 6 предприятий Москвы получили инвесткредиты с начала года

С начала 2023 года 6 московских предприятий получили одобрение на выдачу инвестиционных кредитов с господдержкой на общую сумму 8,8 млрд рублей. В их числе производитель лекарственных препаратов, пищевой продукции и строительных конструкций. Об этом сообщил 15 марта заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов со ссылкой на решения, принятые городским фондом поддержки промышленности и предпринимательства.

Напомним, что при поддержке этого фонда промышленники могут получить займ по ставке ниже банковской (под 3% годовых) на сумму до 3 млрд рублей. Для этого весной прошлого года фонд докапитализировали из бюджета города на дополнительные 20 млрд рублей. Максимальный срок такой поддержки составляет три года.

«Инвестиционные льготные кредиты оказывают бизнесу существенную поддержку в развитии производственной деятельности: они позволяют расширять мощности и развивать выпуск высокотехнологичной продукции. С начала года город одобрил поддержку по этой программе шести столичным предприятиям на 8,8 млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, займы с господдержкой получила фармацевтическая компания, а также производитель продуктов питания и строительных конструкций.

Эти деньги предприятия могут направить, в том числе, на закупку оборудования, регистрацию права на результат интеллектуальной деятельности, строительство или реконструкцию промышленной инфраструктуры.

Всего заводам Москвы доступно более 20 финансовых и других мер господдержки, при этом особой популярностью пользуются льготные кредиты для реализации инвестиционных проектов, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Для получения льготного займа предпринимателям нужно заключить кредитный договор и обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается контракт об уплате части процентных ставок. Далее каждый месяц, за три дня до списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.

Добавим, в 2022 году господдержку мэрии столицы получили около 400 крупных и средних предприятий — почти каждый второй завод Москвы (в городе работает примерно 700 средних и крупных производств). Власти Москвы связывали такой спрос с беспрецедентным давлением иностранных санкций.