ВТБ и ВЭБ планируют совместных проектов на 1 трлн рублей

Один из ключевых инструментов поддержки крупнейших проектов в экономике — Фабрика проектного финансирования (ФПФ) ВЭБ.РФ — наращивает объемы кредитования. Как сообщил один из партнеров ВЭБ.РФ, ВТБ, общий лимит сделок с его участием с момента запуска ФПФ в 2018 году достиг 500 млрд руб.

По программе ФПФ ВЭБа одобрено уже 34 заявки для реализации масштабных инвестиционных проектов общей стоимостью 1,9 трлн руб. В настоящее время в проработке находится более 30 проектов общей стоимостью еще на 3 трлн руб. В рамках программы могут финансироваться проекты из приоритетных отраслей. Они должны соответствовать следующим критериям: минимальная стоимость — 3 млрд рублей, срок финансирования — до 20 лет, минимальная доля участия инициатора проекта — 15%.

Ранее в рамках презентации возможностей ФПФ для регионов России министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал ФПФ ключевым инструментом привлечения инвестиций. «Механизм финансирования инвестиционных проектов в приоритетных секторах российской экономики посредством Фабрики проектного финансирования хорошо зарекомендовал себя, однако сейчас доступного капитала и ликвидности даже больше, чем самих проектов», тогда заявлял председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Он призвал глав регионов активнее включиться в эту работу и назвал 26 направлений, которые будут финансироваться в ближайшие годы в первую очередь.

Основными банками-партнерами ВЭБа по ФПФ являются ВТБ, Газпромбанк и СБЕР.

Нынешние значения поддержки проектов и притока инвестиций — далеко не потолочные. Потенциал увеличения присутствия в реализации новых инвестиционных ФПФ совместно с ВЭБ.РФ ВТБ оценил в более 1 трлн руб. «ВТБ со своей стороны нацелен на увеличение объемов инвестиций в инфраструктурные проекты, выстраивании новых региональных производственных кластеров за счет предоставления финансирования в рамках Фабрики проектного финансирования.», — отметил президент ВТБ Алексей Костин.

Использование механизма ФПФ позволяет финансировать социально-значимые проекты по всей стране, включая Красноярский, Хабаровский, Приморский края, Чукотский, Ненецкий автономные округи, Якутию, Кабардино-Балкарию.