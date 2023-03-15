Европа посыпалась

Европа нашла свой сюжетный поворот в истории банковского кризиса, начавшегося в США – да такой, что обрушились все фондовые индексы Старого света, а евро показал худшую динамику за три года. Вчера британский FTSE 100 завершил день падением на 3,8%, французский CAC 40 – на 3,6%, а немецкий DAX – на 3,3%.

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Общеевропейский STOXX 600 потерял 2,9%. Снизились все его сектора, но лидировали банки – их субиндекс упал на 7%.

Причина – Credit Suisse. Его проблемы известны давно, но на фоне начавшегося в США банковского кризиса новый их виток смог не только удивить рынок, но и вызвать панику.

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Акции Credit Suisse начали падение еще накануне, когда он сообщил, что обнаружил «определенные существенные недостатки в нашем внутреннем контроле над финансовой отчетностью» за 2022-й и 2021-й годы. Вчера же его крупнейший спонсор Саудовский национальный банк заявил, что не будет оказывать дальнейшую финансовую помощь.

«Мы не можем, потому что мы превысим 10%. Это вопрос регулирования», — заявил в среду Reuters глава Саудовского национального банка Аммар Аль-Худаири.

Он, правда, добавил, что доволен планом трансформации этого банка и сказал, что ему вряд ли потребуются дополнительные деньги. Но председатель Credit Suisse Аксель Леманн в среду отказался прокомментировать CNBC, понадобится ли его фирме какая-либо государственная помощь в будущем.

«Наш капитал, наша база ликвидности очень и очень сильны, — цитировало позднее Reuters гендиректора Credit Suisse Ульриха Кёрнера. – Мы выполняем и перевыполняем практически все нормативные требования».

Рынки рассудили по-своему. И акции Credit Suisse рухнули до нового исторического минимума.

Это привело к возобновлению масштабной распродажи акций других европейских банков – BNP Paribas, Societe Generale, Commerzbank, Deutsche Bank. Торги некоторыми из них, как и бумагами самого Credit Suisse, останавливались из-за превышения предельного размера падения. День акции швейцарского банка завершили в минусе на 24%.

Рынки очень боятся «заражения», как от проблемных американских банков, так и от Credit Suisse. При этом всем понятно, что у вообще всех европейских и американских банков есть общая проблема – очень резкое ужесточение денежно-кредитной политики.

Оно превращает в токсичные активы очень многие вложения, сделанные в эпоху околонулевых и отрицательных ставок. Во времена высокой инфляции и растущих ставок те же облигации, купленные под отрицательные проценты, становятся оружием массового поражения банков. Мало того, что они уносят деньги как в номинальном, так и – особенно – в реальном выражении, они же еще и падают в цене.

А привлечение средств стоит все дороже. Хуже того, теперь надо еще учитывать и возможность паники клиентов. Помимо успокаивающих слов, единственное, что может сделать для этого банк – задрать проценты. Но в перспективе это только ухудшит ситуацию.

Credit Suisse — это «момент Lehman» для европейских и мировых рынков, написал в микроблоге известный экономист Нуриэль Рубини. «Слишком большой, чтобы потерпеть неудачу, и слишком большой, чтобы спасти, – цитировало его вчера CNBC. – Непонятно даже, каковы его различные нереализованные убытки по ценным бумагам и другим активам».

При этом он опубликовал свои комментарии, сделанные двумя днями ранее, в которых говорилось о «риске глобального заражения» со стороны «очень хрупкого» крупного европейского банка. «Я не хотел вызывать набег вкладчиков, и не упомянул, кто это, но теперь этот риск стал открытым, и заражение уже серьезно», — написал Рубини в среду.