Юбилейный концерт к 80-летию МГАСО

Дирижер – художественный руководитель и главный дирижер Новосибирского академического симфонического оркестра, лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры 2020 года Димитрис Ботинис

Димитрис Ботинис: «Мы Вас приглашаем 5 апреля на очень знаковый юбилейный концерт МГАСО, посвященный 80-летию оркестра. В то же время это – концерт, который частично посвящен и 150-летнему юбилею Сергея Васильевича Рахманинова. МГАСО для меня в первую очередь – оркестр, к которому, когда приходишь на репетицию, есть ощущение, что, если не все полностью готово, то очень многое уже сделано «за кадром», очень многое уже сделано до прихода дирижера. Это всегда очень подкупает, потому что ты понимаешь, что музыканты подготовлены. Это происходит даже с довольно сложными произведениями. На первой репетиции, когда чувствуется вот эта подготовка, это – та основа, на которую можно опереться, чтобы заниматься музыкой. У МГАСО эта подготовленность – очень ценное качество.

«Симфонические танцы» Сергея Рахманинова – это произведение, которое со мной с довольно юного возраста. Это – первое симфоническое произведение Рахманинова, которым я дирижировал. Это было еще во времена моей учебы в консерватории, на третьем курсе. Потом я дирижировал «Симфоническими танцами» за рубежом, и очень запомнилось выступление с этим произведением на Первом Всероссийском музыкальном конкурсе в 2011 г. Я часто возвращаюсь к этой партитуре, которая со мной на протяжении уже многих лет, и всегда очень рад этому, потому что это – очень значимое произведение в творчестве Рахманинова и вообще во всей симфонической музыке в целом».

Солист – Заслуженный артист РФ, солист Московской государственной филармонии Александр Князев

Ведущий концерта - музыкальный педагог, критик, радио- и телеведущий Артём Варгафтик

В программе: