Замминистра финансов раскрыл детали будущего взноса бизнеса в бюджет

Разовый сбор в бюджет выплатят все компании, кроме предприятий нефтегазового и угольного сектора, а также малого и среднего бизнеса. Выплату потребуют от предприятий и организаций, чья доналоговая прибыль за 2021–2022 годы превысила прибыль за 2018-2019 на более чем 1 млрд рублей. Размер ставки будет определен после 25 марта, платежи начнут взиматься в четвертом квартале текущего года, передает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.

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«Там попадают все, кроме нефтегаза, угля, МСП и компаний с чистой доналоговой прибылью за 2021-2022 годы менее 1 млрд рублей. Это исключение, все остальные попадают, а дальше — у кого есть прирост, тот будет платить налог, у кого нет, тот не будет», — пояснил Сазанов.

На уточняющий вопрос, будут ли банки освобождены от windfall tax, он ответил, что «не слышал о таких исключениях».

Ранее источники агентства сообщали, что размер взноса может составить порядка 4-5% от прибыли за 2021-2022 годы относительно 2018-2019-го, 2020-ый был исключен как нерепрезентативный из-за коронавируса. Сазанов на это ответил, что ставку можно будет определить точно только после формирования деклараций по налогу на прибыль за 2022 год, то есть после 25 марта.

«Есть два фактора, которые должны большие начальники определить: все-таки сумму, которая будет собираться, и ставку, а ставку можно определить, когда будет сдана декларация по налогу на прибыль. В начале апреля, соответственно. Там по-разному, все зависит от того, какую сумму надо собрать и какой будет прирост», — добавил Сазанов.

Взносы, по мнению замминистра, нужно будет уплатить в четвертом квартале.

