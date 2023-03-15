Золото начало вести себя аномально

Инвесторы вновь побежали от риска
Утро для отечественных инвесторов было оптимистичным. Азиатские трейдеры не проявляли никакой тревоги, нефть к нашему открытию дорожала на процент, и наши игроки с началом торгов продолжили покупки.
Разговоры о высокой вероятности банкротства банка Credit Suisse вызвали очередную волну распродаж рисковых активов. Российские акции и рубль не устояли перед более 4-процентным обвалом нефти.
Утро для отечественных инвесторов было оптимистичным. Азиатские трейдеры не проявляли никакой тревоги, нефть к нашему открытию дорожала на процент, и наши игроки с началом торгов продолжили покупки.
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