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Золото начало вести себя аномально

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
15 марта 2023, 21:55

Разговоры о высокой вероятности банкротства банка Credit Suisse вызвали очередную волну распродаж рисковых активов. Российские акции и рубль не устояли перед более 4-процентным обвалом нефти.

Коллаж: Тамара Ларина