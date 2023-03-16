Акции дня: трейдеры продают акции «Полиметалла» на фоне отказа от дивидендов

В лидерах падения оказались акции компании Polymetal по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 16 марта. За день котировки снизились на -2,8% до 534 руб. за штуку.

Акции дешевели после решения совета директоров компании не рекомендовать выплату дивидендов за 2022 год. К такому заключению в «Полиметалле» пришли на фоне нестабильной внешней обстановки «для сохранения стратегической и операционной гибкости компании».

Как предположила обозреватель «Финама» Валерия Котякина, под внешними факторами в компании, очевидно, подразумевают продолжающуюся редомициляцию в Казахстан. По мнению аналитика ИБ «Синара» Дмитрия Смолина, решение совета директоров было ожидаемым, а возобновление выплат может произойти во втором полугодии 2023 года.

Индекс Мосбиржи к концу торгов снизился на -0,17% до 2258,22 пунктов. Индекс РТС упал на -1,03% до 927,3 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:58 мск составила 74,65 долларов за баррель (+1,30%). Российская валюта слабела – 76,77 руб. за доллар.