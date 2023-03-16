Акции китайских банков становятся надежным убежищем на фоне кризиса в США и Европе

Экономисты все громче говорят о глобальном банковском кризисе. Последствия краха SVB в США перекинулись в Европу и, надо полагать, скоро распространятся и дальше по всей планете. Поэтому сейчас самое время подумать о защите сбережений.
Одним из таких надежных укрытий, считает Bloomberg, могут стать в нынешние неспокойные времена акции китайских банков. CSI 300 Financials Index за четыре дня текущей недели прибавил 0,3% на фоне региональных «коллег», которые за это же время потеряли свыше 3%, и американских кредиторов, потери которых составили в районе 12%. Акции государственных кредитных банков Поднебесной показывают сейчас чудеса стабильности. Среди них выделяется шанхайский Bank of China Ltd., акции которого росли все четыре дня на этой неделе и достигли почти трехлетнего максимума (с июля 2020 года).
Аналитики указывают на относительную, конечно, стабильность бумаг государственных кредитных организаций КНР и готовность центрального правительства оказать им поддержку, что, естественно, тоже повышает их привлекательность в глазах инвесторов, особенно, сейчас после краха Silicon Valley Bank и очень серьезных проблем Credit Suisse Group AG.
«Государство по определению поддерживает государственные предприятия,- говорит аналитик Bloomberg Intelligence Марвин Чен.- Кроме этого, они (банки) также слишком большие и важные, чтобы обанкротиться. В Китае финансовая система находится под прямым присмотром и контролем властей, которые в случае необходимости всегда придут на помощь финансовой системе».
Народный банк Китая пообещал 15 марта бороться с системными финансовыми рисками и следить за тем, чтобы банки работали осмотрительно и избегали авантюрных операций. Решительная борьба властей с теневыми финансами в последние годы и структурные изменения в системе финансового регулирования помогли значительно снизить вероятность возникновения рисков в банковской системе КНР, говорится в статье, напечатанной в официальном финансовом издании Securities Times.
Относительно слабая связь и зависимость от политики зарубежных центробанков, повышающих учетную ставку, а также ограниченные связи с иностранными финансовыми учреждениями надежно защищают китайские банки, по мнению аналитиков HSBC Holdings Plc, от бурь в глобальной финансовой системе.
«Сейчас огромные государственные банки (Китая) могут стать надежной защитой для зарубежных инвесторов, которые пытаются спасти и защитить свои активы,- говорится в аналитической записке для клиентов HSBC Holdings.- В их пользу говорит безупречный послужной список и стабильные выплаты дивидендов на уровне 8-9%».