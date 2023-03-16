Акции китайских банков становятся надежным убежищем на фоне кризиса в США и Европе

Экономисты все громче говорят о глобальном банковском кризисе. Последствия краха SVB в США перекинулись в Европу и, надо полагать, скоро распространятся и дальше по всей планете. Поэтому сейчас самое время подумать о защите сбережений.

Одним из таких надежных укрытий, считает Bloomberg, могут стать в нынешние неспокойные времена акции китайских банков. CSI 300 Financials Index за четыре дня текущей недели прибавил 0,3% на фоне региональных «коллег», которые за это же время потеряли свыше 3%, и американских кредиторов, потери которых составили в районе 12%. Акции государственных кредитных банков Поднебесной показывают сейчас чудеса стабильности. Среди них выделяется шанхайский Bank of China Ltd., акции которого росли все четыре дня на этой неделе и достигли почти трехлетнего максимума (с июля 2020 года).