S&P 500: а теперь – мировой финансовый кризис

Вчера американские акции вновь снижались на ожиданиях банковского кризиса, но теперь уже не только в США, а и в Европе. Это, в свою очередь, рождало опасения его перерастания в мировой финансовый.

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