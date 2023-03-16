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S&P 500: а теперь – мировой финансовый кризис

Глеб Баранов
16 марта 2023, 09:49

Индекс S&P 500 закрыл день в минус на фоне растущих опасений перерастания банковского кризиса в США в мировой финансовый. Рынок поддержали лишь надежды на отказ ФРС от ужесточения политики и обещания швейцарского ЦБ помочь Credit Suisse.

Craig Ruttle/AP/TASS