Вчера американские акции вновь снижались на ожиданиях банковского кризиса, но теперь уже не только в США, а и в Европе. Это, в свою очередь, рождало опасения его перерастания в мировой финансовый.
S&P 500: а теперь – мировой финансовый кризис
Индекс S&P 500 закрыл день в минус на фоне растущих опасений перерастания банковского кризиса в США в мировой финансовый. Рынок поддержали лишь надежды на отказ ФРС от ужесточения политики и обещания швейцарского ЦБ помочь Credit Suisse.
Craig Ruttle/AP/TASS
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