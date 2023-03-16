AVE MARIA в Большом зале Московской консерватории

Елена Логинова (сопрано)

Полина Шамаева (меццо-сопрано)

Елена Кейлина (орган)

В исполнении солистки Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова, победительницы V сезона телевизионного конкурса «Большая опера» на канале «Культура» Полины Шамаевой (меццо-сопрано) и лауреата международных вокальных конкурсов Елены Логиновой (колоратурное сопрано) прозвучат знаменитые арии Баха, Гуно, Моцарта, Шуберта, Шумана и других композиторов. Концерт пройдет в сопровождении Академического Большого хора «Мастера хорового пения» (художественный руководитель и дирижер – Лев Конторович), при участии прославленной органистки Елены Кейлиной.

Ave Maria (лат. «радуйся, Мария») – знаменитая католическая молитва, именуемая по первым словам своего латинского текста. Старинный напев служил основой для множества полифонических обработок мастеров Возрождения, а текст вдохновлял творцов эпохи романтизма. Вокальные пьесы Ave Maria появлялись у многих композиторов, однако наивысшей популярности достиг хрестоматийный романс Шуберта. На концерте 22 марта прозвучат самые разные интерпретации молитвенного обращения к Богородице в исполнении талантливых исполнителей – Полины Шамаевой, Елены Логиновой, Елены Кейлиной и Тихона Горячева.

Полина Шамаева – солистка Московского театра «Новая Опера» имени Е. В. Колобова и Венгерского государственного оперного театра в Будапеште. Победительница V сезона телепроекта «Большая опера» на телеканале «Россия – Культура» и обладатель приза зрительских симпатий (2017), лауреат VI Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Фаворит» (2021). Образование получила в Воронежском музыкальном колледже имени М. и Л. Ростроповичей (дирижерско-хоровое отделение) и Академии хорового искусства имени В. С. Попова, которую окончила по двум специальностям - «хоровое дирижирование» (2011) и «сольное пение» (2016). Выступает с различными коллективами на лучших концертных площадках России и за рубежом.

Колоратурное сопрано Елена Логинова - блестящая камерная певица. Своё музыкальное образование начала в Тамбовском государственном музыкальном училище имени С.В. Рахманинова, на факультете хорового дирижирования. В 2013 году окончила Академию хорового искусства по классу сольного академического пения. Ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом. Лауреат многочисленных международных вокальных конкурсов.