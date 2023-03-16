Банки США: это в последний раз

В четверг министр финансов США Джанет Йеллен выступила перед публикой впервые с момента объявления об экстренных мерах по поддержке банковской системы. На слушаниях в финансовом комитете Сената она заявила, что та остается здоровой, а американцы могут быть уверены, что их вклады будут на месте, если они понадобятся.

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