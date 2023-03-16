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Банки США: это в последний раз

Глеб Баранов
16 марта 2023, 23:51

Банковский кризис в США развивается. Слухи о том, что бьющийся за жизнь First Republic Bank спасет группа во главе с JPMorgan, Bank of America и Citi, помогли банковским акциям отскочить от минимумов. Но вкладчики уже бегут из банков в фонды денежного рынка.

World Bank Photo Collection
Джанет Йеллен