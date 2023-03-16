В четверг министр финансов США Джанет Йеллен выступила перед публикой впервые с момента объявления об экстренных мерах по поддержке банковской системы. На слушаниях в финансовом комитете Сената она заявила, что та остается здоровой, а американцы могут быть уверены, что их вклады будут на месте, если они понадобятся.
Банки США: это в последний раз
Банковский кризис в США развивается. Слухи о том, что бьющийся за жизнь First Republic Bank спасет группа во главе с JPMorgan, Bank of America и Citi, помогли банковским акциям отскочить от минимумов. Но вкладчики уже бегут из банков в фонды денежного рынка.
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