Эксперт: все четыре трубы «Северного потока», видимо, были заминированы

Военно-морские эксперты по-разному оценивают информацию об обнаружении на одном из стыков труб нитки газопровода «Северный поток» некоего предмета, похожего на дистанционную антенну для активации взрывного устройства. Напомним, о подобной находке российских специалистов, исследовавших повреждения на обоих «потоках», недавно сообщил прессе президент страны Владимир Путин.

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В компании «Nord Stream AG», являющейся оператором «Северного потока», на запрос «Эксперта», в котором содержалась просьба уточнить, о чем идет речь в данном контексте, на момент публикации не ответили. По мнению же независимых специалистов, однозначные выводы делать пока преждевременно. Однако том в случае, если найдены были, действительно, компоненты взрывного устройства, то причин, в силу которых адская машина не выполнила свою функцию, может иметься целый ряд.

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«Понятно, что минировали, видимо, все четыре трубы "Северного потока", — заявил "Эксперту " сопредседатель Союза ветеранов боевых операций ВМФ, в прошлом — доцент кафедры боевого применения средств связи Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова Виктор Блытов. — Понятно, что взрывов было только три. Возможно, один взрыватель уцелел. Судя по всему, это взрыватель на трубе "Северного потока-2", он находится в шведских территориальных водах».

Военный специалист поделился своим мнением относительно того, почему взрыва не произошло. «Не взорваться может только по одной причине: если не сработал детонатор. А по каким причинам он не сработал — сказать сложно, слишком много может быть вариантов», — сказал он.

При этом Виктор Блытов предположил: то, что было найдено судном «Газпрома» на дне Балтики, может и не являться тем самым четвертым неразорвавшимся устройством. «Не знаю, что это может быть. Там на дне валяется почти весь немецкий боезапас химического оружия. Не считая кораблей и подводных лодок времен Первой и Второй мировых войн, и судов, погибших в мирное время», — пояснил свою мысль эксперт.

Возвращаясь к версии с несработавшим взрывным устройством, Виктор Блытов выразил мнение, что найти его уже не удастся. «Устройство, я уверен, давно снято с трубы теми, кто его устанавливал или стоял рядом», — убежден он.

«Забирать устройство тогда, когда после предыдущих взрывов к этому месту приковано внимание всего мира — по крайней мере глупо, американцы не так глупы, — возразил коллеге в комментарии "Эксперту" капитан первого ранга, офицер-подводник, попросивший не называть своего имени. — Да и обнаружение устройства вряд ли что-то даст. Там, скорее всего, все обезличено, чтобы не оставлять прямых улик».

Впрочем, он тоже считает — нельзя однозначно утверждать, что найденный российской стороной предмет является частью взрывного устройства. «Надо запросить тех, кто проводил исследования: что они ставили для телеметрии газопровода. Гадать тут бессмысленно, надо выяснять», — указал специалист.

Он также поделился соображениями относительно того почему взрывное устройство, если это именно оно, могло остаться не активированным. «Какой в момент подрыва был тип гидрологии — никто не знает, кроме участников. Звук в воде распространяется не по прямой: порой можно, к примеру, слышать происходящее за много миль от нас, а под носом не слышать ничего. Возможно, антенна попала в зону акустической тени. Но это все гадание на кофейной гуще», — заключил каперанг.

На настоящий момент представители компании «Nord Stream AG», оператора «Северного потока», не ответили «Эксперту" на письменный запрос относительно факта упомянутого исследования ниток газопровода, а также результатов этого исследования.