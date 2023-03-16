«Газпром» рассказал о судебных разбирательствах с рядом европейских энергокомпаний

Итальянская Eni, немецкая RWE, польская PGNiG, финская Gasum, французская Engie и украинский «Нафтогаз» в прошлом году инициировали судебные разбирательства с российским холдингом «Газпромом».

Об этом сообщается в отчетности газового гиганта.

Уточняется, что, в частности, Engie 26 января 2022 года направила в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитража с «Газпром экспортом» по пересмотру цены в контрактах на поставку газа.

PGNiG в марте уведомила российский концерн об инициировании суда с требованием о взыскании процентов на сумму ретроактивной выплаты, произведенной в адрес польской компании на основании решения от 30 марта 2020 года, а также процентов на сумму таких процентов; в середине ноября прошло организационное слушание с трибуналом по делу с PGNiG. «В рамках первой фазы арбитражного процесса (решение вопроса о юрисдикции трибунала рассматривать спор) 13 февраля 2023 года ответчики представили позицию. Компания PKN Orlen должна направить отзыв до 24 апреля 2023 года», — указывается в сообщении.

В мае Eni проинформировала холдинг о начале арбитража, связанного с применением указа президента РФ об оплате за поставки в российской валюте, а Gasum сообщила о начале арбитража против «Газпром экспорта» по расторжению контракта на поставку газа от 12 марта 1994 года и отмены обязательств по оплате ранее выставленных в адрес финской компании счетов. Суд в ноябре частично удовлетворил требования обеих сторон, обязав их продолжить переговоры.

Кроме того, в сентябре «Газпром» получил из секретариата международного арбитражного суда Международной торговой палаты просьбу об арбитраже с компанией, поданную «Нафтогазом Украины», было решено рассмотреть дело по существу. Украинская компания требует оплаты неоказанных услуг по транспортировке российского газа.

Наконец, в ноябре уведомления об инициировании двух арбитражных разбирательств с «Газпром экспортом» направила RWE.

В «Газпроме» рассказали, что слушания по делу с Engie назначены на 18-23 марта 2024 года, с Eni — на 13-17 мая 2024 года.