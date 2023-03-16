Глава Минпросвещения рассказал о завершении работы над учебником истории с темой СВО

Российские школы получат новые учебники истории для старших классов с разделом про специальную военную операцию на Украине к началу учебного года.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Сейчас идет работа полным ходом и мы планируем, что к началу учебного года он будет подготовлен для старших классов», — цитирует чиновника агентство.

О том, что новый учебник истории будет готов в марте, министр просвещения сообщал в соцсетях в начале этого года.

Для создания единых учебников по истории России и всеобщей истории создавалась рабочая группа под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского. В учебных пособиях освещается начало специальной военной операции, а также присоединение к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в учебнике затронута тема санкций против России.