Главные культурные события весны: романтические мюзиклы, спектакль в жанре русской эксцентрики и иммерсивное путешествие в 90-е

Не знаете, где провести идеальный вечер этой весной? Мы подскажем! Например, можно встретиться с любимым человеком на популярном мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой», который так полюбился сотням тысяч зрителей всего за пару месяцев проката, а также пригласить близких в Театр МДМ на романтические мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных», в которых каждый музыкальный номер – яркая зарисовка с участием друзей, подруг и заботливых родственников. А еще можно сходить на спектакль «Старгород» в Новом Манеже или отправиться с друзьями в путешествие в 90-е, посетив иммерсивное шоу в Мумий Тролль баре. Подробнее о главных событиях весны, которые нельзя пропустить, читайте в подборке ниже.

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»

Джукбокс-мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в Театре МДМ — романтический спектакль, основанный на популярных музыкальных композициях («Моя любовь на пятом этаже», «Привет», «Сидя на крыше», «Алиса», «Домой», «Именины у Кристины», «Все это и есть любовь» и др.) питерского бит-квартета «Секрет». Все 20 хитов в постановке звучат в оригинальных и абсолютно современных аранжировках.

В центре сюжета – события Ленинграда 80-х: белые ночи, разводные мосты, неформалы, фарцовщики и питерская романтика. Слава по прозвищу «Беспечный ездок» и его друг Антон играют рок-н-ролл на квартирниках и промышляют продажей пластинок. Еще один их товарищ — Денис — готовится стать дипломатом, а его сестра Кристина устраивает дома подпольные концерты и мечтает о собственной музыкальной передаче на Ленинградском телевидении. Однажды на крыше Слава встречает девушку по имени Алиса, и между ними вспыхивает чувство… Смогут ли Слава и Алиса быть вместе и найдут ли Антон и Денис свою любовь?

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» можно посмотреть всей семьей в любой удобный день, ведь спектакль идет в ежедневном прокате. Мюзикл доступен в рамках программы «Пушкинская карта».

«Старгород»

23 марта можно отправиться в Новый Манеж на спектакль независимого театрального проекта Андрея Горбатого «Старгород» по мотивам романа Николая Лескова «Соборяне». Автором пьесы выступила Нина Садур. Спектакль, поставленный в жанре наивной русской эксцентрики, проходит на сцене открытого театрального пространства «Арт-платформа». Динамичное, остроумное и насыщенное мыслью действие будет особенно интересно молодежи.

В центре сюжета постановки — история простодушного дьякона Ахиллы, который пытается спасти тело безымянного утопленника от превращения в учебное пособие, а душу учителя гимназии от адского пламени. Жители Старгорода нехотя оказываются вовлечёнными в битву за кости мертвеца. Кому они достанутся? Есть ли в них душа человеческая, можно ли ее найти, потрогать и взвесить? А если нет — значит ли это, что и Бога тоже нет?

Главной идеей спектакля остаются слова Николая Лескова: «Мир спасут простодушные и чистые сердцем».

Мюзиклы «Первое свидание» и «День влюбленных»

Бродвейский мюзикл «Первое свидание» – трогательная история о начале романтических отношений двух молодых людей, Аарона и Кейси, которые совсем отчаялись встретить свою любовь. Он – еврейский мальчик из хорошей семья, которого бросила невеста, Она – творческая натура, любительница йоги. Смогут ли главные герои стать настоящей любящей парой, имея абсолютно разные взгляды на жизнь?

Российский мюзикл «День влюбленных» – история робком офисном сотруднике Дэвиде и «свободной художнице» Джесси, которые совершают попытку спланировать самое главное событие в жизни каждого из них! Организовать все так, чтобы угодить всем близким родственникам и друзьям, – сложная задача, справиться с которой очень трудно. Получится ли организовать идеальную свадьбу, найти компромисс и стать настоящим счастьем друг для друга?

Скорее выбирайте даты, приобретайте билеты и приглашайте своих вторых половинок или друзей этой весной на самые романтичные спектакли Москвы! Мюзиклы за столиками «Первое свидание» и «День влюбленных» в Театре МДМ доступны по «Пушкинской карте».

Иммерсивное шоу «Батин кассетник. VHS»

9 апреля блюз-метал оркестр Wicked Rumble в Мумий Тролль Music Bar устроит музыкальное путешествие в прошлое – иммерсивное шоу «Батин кассетник. VHS». Зрители встретятся с героями любимых фильмов «Назад в будущее», «Кошмар на улице вязов» и «Рокки». А любимые музыкальные хиты 80-х и 90-х прозвучат в новых неожиданных аранжировках: метал и блюз добавят драйва и очарования, откроют полюбившиеся хиты с новой стороны. Атмосфера душевных фильмов отзовется не только в музыке: знаковые герои эпохи сойдут с экранов и составят компанию зрителям в этот вечер. А к музыкантам Wicked Rumble на сцене присоединятся звёздные гости: Артур Беркут, Вера FOX, Юрий Новгородский и Алексей Страйк.