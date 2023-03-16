Годовая инфляция в РФ по итогам марта составит менее 4% — Путин

По словам президента РФ Владимира Путина, годовая инфляция в России по итогам текущего месяца дойдет до целевых показателей и опустится ниже 4%.

«По итогам марта инфляция составит меньше 4%. Но у разных экспертов разное мнение, в том числе и здесь присутствующих. Кто-то говорит 4%, кто-то — чуть меньше, кто-то говорит 5%, в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция», — заявил глава государства в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Президент отметил, что России прочили спад потребительского сектора, однако в результате западные страны «сами в полный рост» столкнулись с проблемами. «Их руководители предлагают своим жителям вместо салата и помидор перейти на репу. Репа хороший продукт, но и за ней им придется обратиться к нам», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что «те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевидный»,— отметил российский лидер.

Он уточнил, что профицит торгового баланса РФ в прошлом году составил $332 млрд, поднявшись на 8,1%. По словам президента, этот показатель является «хорошей музыкой».

Накануне, 15 марта, о том, что инфляция в России находится на уровне ниже установленного ЦБ целевого показателя, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «То, что касается инфляции — в пиках <...> она была под 20%, годовая — 11,9%, если мы берем 2022 год. И сегодня она уже у нас меньше 4%», — сообщил глава правительства в ходе встречи с членами фракции КПРФ.