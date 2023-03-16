Госдума построила платформу для цифрового рубля

Суть всех принятых Госдумой 16 марта в первом чтении поправок в различные законы, в том числе и в Гражданский кодекс, в рамках «пакета о цифровом рубле», кроется в том, чтобы придать последнему статус полноценного платежного средства. Пока лишь на территории Российской Федерации.

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Всю ответственность за цифровой рубль, который будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на персональных цифровых кошельках в Банке России, закон возлагает на ЦБ. Банк России будет оператором платформы цифрового рубля, на него будут возложены функции по организации и обеспечению ее бесперебойного функционирования. Также регулятор станет отвечать за сохранность цифровых рублей и правильность учета информации об операциях с ними.

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Поправки в Гражданский кодекс относят цифровые рубли к безналичным денежным средствам.

Продвигая идею запуска цифрового рубля, в своих материалах Банк России отмечал, что цифровой рубль «сможет сделать платежи еще быстрее, проще и безопаснее», а его появление приведет «снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций».

Это действительно так.

«Предполагается, что к цифровому рублю можно будет получить доступ через любую финансовую организацию, в которой обслуживается клиент. При этом вы не несете рисков на эту финансовую организацию, поскольку все ваши средства хранятся на кошельке, который обслуживает непосредственно ЦБ. Контроль за операциями и сохранностью кошелька будет лежать на Банке Росси, фактически на государстве, что также снизит вероятность потери денег от действий мошенников», — прокомментировал «Эксперту» законопроект член экспертного совета Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров.

Согласен Петров и с тем, что расчеты цифровым рублем обойдутся для контрагентов дешевле. По его мнению, будет создана возможность использования цифрового рубля даже без доступа к Интернету, а тарифы за проведение таких операций станут едиными и будут устанавливаться на государственном уровне.

При этом ни Банк России, ни депутаты Госдумы не обмолвились о рисках и возможных негативных последствиях, которые может создать появление цифрового рубля.

«Один из главных рисков — это сохранность личных данных граждан, — полагает Петров. — Любые расчеты с цифровым рублем прозрачны для государства, и где бы вы не проводили платежи, какие бы финансовые операции не совершали, все это будет известно государству. Но государственные секреты у нас хранятся не всегда очень строго, так что информация о ваших платежах может утечь третьим лицам. Поэтому широко запускать в оборот цифровой рубль, не обеспечив сохранность данных, было бы преждевременным».

Не согласен Петров с мнением Банка России, что цифровой рубль может стать средством накопления. «Хранить накопления в цифровом рубле будет бессмысленно, поскольку ЦБ доходность по ним обеспечивать не будет», — полагает эксперт.

Действительно, ЦБР не может привлекать средства граждан в депозиты и платить по ним проценты. Правда, это можно достаточно легко обойти, например, установив в рамках создаваемой регулятором платформы цифрового рубля вознаграждение за хранение в ней денег в течение какого-то времени. Можно стимулировать и банки, чтобы они привлекли деньги на «цифровые депозиты». Вряд ли проценты по таким «вкладам» будут больше, чем по традиционным, но главное, что они будут в принципе (при выдаче в таких же рублях кредитов и других доходных операций банка со средствами в этой изящной форме).

В области банковского сектора лежат еще несколько возможных проблем, связанных с введением нового инструмента.

«Обслуживать цифровой рубль будут банки и другие финансовые посредники, и это потребует от них затрат, которые они будут компенсировать ростом тарифов по смежным финансовым инструментам», — уверен Петров.

Кроме того, по его словам, конвертация «обычных» рублей в цифровые приведет к тому, что деньги уйдут из банков в ЦБ. Таким образом, банки потеряют часть ликвидности. Впрочем, Петров не исключил, что «банки под залог тех средств, которые лежат на счетах в ЦБ, смогут получать рефинансирование в ЦБ».

Если регулятор пойдет на такой шаг, то он приведет к росту совокупной денежной массы, что способно сказаться на инфляции с которой очень любит бороться Банк России (впрочем, на связь между ростом денежной массы и инфляцией есть и другая точка зрения). Если же ЦБ не станет компенсировать потери ликвидности, то у мелких и средних банков могут начаться проблемы, которые они попытаются решить повышением ставок по депозитам, что приведет к снижению их прибыльности и повышению риска банкротств.

В январе этого года прошла информация о том, что Банк России намеревается приступить к разработке модели проведения трансграничных операций с цифровыми валютами центральных банков. Но практически пока речи об использовании цифрового рубля в международных расчетах не идет.

«В будущем, если эта технология будет отработана внутри страны, вполне возможно, что она будет использована и для международных расчетов, — полагает Петров. — Но тогда нужно будет дорабатывать законодательство и внедрять технологию, аналогичную той, которая используется для стейблкоинов, и обеспечивать цифровой рубль тем или иным высоколиквидным активом».

Речь, заметим, идет о привязке цифровой валюты, например, к золоту, о чем немало было разговоров в последние месяцы. Этот актив, впрочем, способен сильно колебаться, но данную проблематику можно пока оставить за скобками.

В целом же внедрение цифрового рубля, по мнению Петрова, является прогрессивным шагом с точки зрения развития финансовой системы. «Однако, — предупреждает он, — цифровой рубль нужно запускать так, чтобы он прежде всего не навредил личной безопасности людей».