И. о. главы Счетной палаты назвала причины системных нарушений в сфере госзаказа

«Каждая копеечка контролируется от старта до результата»

«С начала проведения специальной военной операции Счетная палата в оперативном порядке участвует в проверке расходов на СВО», — заявила и. о. председателя контрольного ведомства Галина Изотова во время ежегодного отчета о работе Палаты перед депутатами Госдумы. Она, напомним, недавно сменила на этом посту Алексея Кудрина, перешедшего в бизнес.

Галина Изотова подчеркнула, что представители СП на постоянной основе участвуют в заседаниях коллегий Военно-промышленной комиссии. Расходы на проведение СВО за 2022 год полностью проверены в рамках комплекса контрольных мероприятий по исполнению бюджета.

О результатах этой проверки она публично не заявила, на то есть причины.

Как рассказал «Эксперту» старший банкир ВЭБ РФ, экс-замминистра финансов России Сергей Сторчак, Счетная палата проводит свои контрольные действия весьма тщательно, а ее председатель и заместители имеют полный доступ к секретной государственной информации. Сведения, которые относятся к государственной тайне, Счетной палатой не разглашаются, но ложатся в отчет. И те, кому положено, эти отчеты внимательно читают. Если руководитель ведомства заявляет, что все расходы проверены, значит нарушений либо не было вовсе, либо они уже выявлены и устранены.

«Аудиторы СП проверяют все маршруты движения денежных средств начиная от того момента, как Минфин принял решение их выделить, затем — от выхода из федерального казначейства до Министерства обороны, других адресатов. Оттуда деньги ручейками растекаются по разным направлениям. Каждая копеечка контролируется от старта до финальной точки ее назначения — результата. Очень кропотливая работа», — объяснил финансист.

«Когда я работал в Минфине, мне приходилось отчитываться перед Счетной палатой о нашей деятельности. Это как минимум стимулировало мозги, мобилизовало, как перед экзаменом. А в тех случаях, когда аудиторам удается выработать предложения по повышению эффективности расходов, это приносит еще большую пользу для дела»», — подчеркнул Сергей Сторчак.

Четыре с половиной тысячи нарушений и недостатков

Галина Изотова доложила депутатам и о новшествах в работе Счетной палаты, появившихся в прошлом году. В частности, почти во всех отчетах ведомства появилась оценка влияния введенных против нашей страны санкций на деятельность отраслей экономики. В ходе контрольных мероприятий аудиторы стали формировать базу данных по нарушениям, которые носят массовый, системный характер. И — вырабатывать методику их предотвращения.

А системными, как показали проверки, стали недостатки и нарушения в сфере закупок и госзаказа, связанные с недостаточностью нормативно-правого регулирования, проблемами в работе информационных систем и слабым взаимодействием между разными государственными структурами.

В 2022 году различные министерства реализовали ряд предложений Счетной палаты. Минприроды разработало и внедрило новые правила лесовосстановления и лесоразведения, создания лесных питомников. Расходы на профилактику лесных пожаров выросли почти в полтора раза.

Минстрой учел рекомендации, выданные по итогам оценки мер государственной поддержки для улучшения жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Это поможет более, чем 7 тысячам людей с ограниченными возможностями.

Минсельхоз России выполнил рекомендацию Счетной палаты об исключении фракций пальмового масла из списка продовольственных товаров, облагаемых льготным НДС.

Всего за 2022 год контрольное ведомство выявило 4 447 нарушений и недостатков на общую сумму 885,6 млрд рублей, в бюджеты всех уровней и Союзного государства возвращено 8,85 млрд рублей.

Депутаты Госдумы единогласно одобрили итоги работы Счетной палаты и ее доклад, полный объем которого — более 150 страниц. Однако в прениях прозвучали и замечания.

«Слишком много информации попадает под этот гриф»

К примеру, депутат Олег Леонов («НОВЫЕ ЛЮДИ») заявил: «Каждая копейка сегодня на счету и без качественного контроля за бюджетом не обойтись. В прошлом году Счетная палата предупреждала, что дефицит бюджета окажется больше запланированного. В итоге за январь-февраль он достиг почти 2,6 млрд руб., это 88% от всего запланированного на год дефицита. Теперь бюджет нужно корректировать с учетом реальной ситуации, а в выступлении руководителя СП об этом ничего не было сказано», — полагает депутат.

А справедливорос Дмитрий Гусев заметил: «С прошлого года большинство результатов проверок Счетной палаты находится под грифом ДСП (для служебного пользования). Понятно, что мы находимся в режиме СВО и есть данные, которые при публикации могут использоваться против нас. Но слишком много информации попадает под этот гриф. Давайте проверим, какие данные закрывать было не обязательно и можно открыть для общества».

«Я думаю, что депутат Гусев не прав, — сказал “Эксперту” член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. — Секретность устанавливается не Счетной палатой, а инструкциями, которые она выполняет. Я, как депутат, который в свое время отвечал за закрытые статьи бюджета в Госдуме, могу сказать, что специалисты, которые определят уровни секретности, всегда могут обосновать, с чем это связано. Часто секретность связана даже не со статьей расходов, а со спецификой движения средств. Аудиторам эта информация доступна, а всем остальным ее знать не обязательно».

По мнению Евгения Федорова, Счетная плата выполняет задачи, которые перед ней поставлены: «Это аналитический орган, оценивающий эффективность использования бюджетных средств и государственного имущества. Счетная палата дает очень важную информацию, которую власть использует в своей работе и для корректировки бюджета. Она не влияет на снижение уровня коррупции — этим должны заниматься прокуратура и суд», — полагает депутат.

«А аудиторы СП ищут слабые места в финансировании и госстроительстве, признаки неправильного расходования средств и информируют об этом. Счетная палата вполне справляется со своей функцией», — уверен Евгений Федоров.