Индия начнет отправлять туристов в космос к 2030 году

Индийская организация космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) планирует до 2030 года наладить отправку туристов в космос и уже работает над предназначенным для этих целей модулем.

Об этом рассказал глава индийского космического ведомства Шридхара Паникер Сомнатх, передает ТАСС.«В настоящее время ведутся работы над собственным индийским модулем для космического туризма, который будет безопасным и многоразовым», — заявил Сомнатха.

Сообщается, что стоимость полета составит, предположительно, примерно 60 млн рупий (около $700 тыс.) «Люди, которые отправятся в это путешествие, также смогут называть себя астронавтами», — подчеркнул глава ISRO.

В скором времени ведомство планирует организовать первый полет пилотируемого космического корабля Gaganyaan («Небесный корабль»), его первый запуск намечен на 2024 год; точная дата зависит от результатов испытаний в мае текущего года.