Инвесторы распробовали цифровые активы

Цифровизация проникает во все сферы жизни. CNews сообщают, что Минцифры создали Департамент по большим данным и искусственному интеллекту. Департамент займется вопросами создания продуктов с использованием данных внутри Министерства, а также разработкой цифровых профилей, созданием инфраструктуры для предоставления датасетов для обучения ИИ и другое.

Однако отдельное место среди цифровых технологий занимают пока еще не до конца исследованные ЦФА. Рынок ЦФА де-факто начал работать в России в июне-июле 2022 года. Больше всего ЦФА похожи на классические ценные бумаги, но обитают они не на бирже, а в информационной системе на основе блокчейна. Такая система обеспечивает безопасность сделки. Благодаря возможности моментального расчета на базе номинального счета покупатель получает ЦФА ровно в тот момент, когда перечисляет деньги продавцу. Аналогичная схема используется в современных маркетплейсах.

Загадочный ЦФА

Для функционирования ЦФА существует юридическая база: это закон о ЦФА, который вступил в силу в России 1 января 2021 года. Также за год до этого начал действовать закон о краундфандинге, который разрешает применять ряд инструментов. ЦФА относится к цифровым правам, которые в свою очередь делятся на четыре группы. Так, цифровые финансовые активы могут включать денежное требование или возможность осуществлять права по эмиссионным ценным бумагам. Вторая группа – утилитарные цифровые права (УЦП) включают требование о передаче вещи или исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. Третья группа – гибридные цифровые права – сочетают в себе свойства ЦФА и УЦП. Четвертая группа – цифровые валюты – пока формируется в рамках законопроекта о цифровой валюте.

В настоящее время проходит множество митапов и дискуссий в бизнес-среде и в правовом поле по теме ЦФА. Так, перспективы рынка цифровых финактивов обсудили на площадке Общественной палаты РФ во время круглого стола «Цифровые финансовые активы – новый инструмент привлечения ликвидности».

«На текущий момент цифровые финансовые активы – это средство инвестиций для инвесторов, а для эмитентов это средство привлечения ликвидности. Это не платежное средство, это не вексель, это скорее облигация. На рынке есть пять операторов информационных систем: "Атомайз", "Мастерчейн", "Сбер", "Лайтхауз" и "Альфа-Банк". В очереди стоит еще около десяти», – пояснил директор по развитию бизнеса «Мастерчейн» Сергей Рябов.

Первым оператором, получившим одобрение ЦБ РФ на управление информационными системами ЦФА, стала платформа «Атомайз» (входит в Группу «Интеррос»), которая пока является крупнейшей площадкой. По оценке представителя компании, рынок ЦФА уже достиг миллиардных оборотов.

«На платформе «Атомайз» состоялся выпуск ЦФА на сумму 1 млрд рублей. Это самый крупный на сегодня проект на рынке цифровых финансовых активов. Всего в 2022-2023 годах на платформе «Атомайз» состоялись 11 выпусков ЦФА. Совокупный объем составил около 1,1 млрд рублей», — сказала гендиректор компании «Атомайз» Екатерина Фроловичева.

Перспективный рынок

ЦФА может закрыть ряд задач и открыть возможности для приобретения совершенно разных активов. Например, уже существуют ЦФА на драгметаллы (палладий, золото, платину, а также редкие рутений и иридий). Есть и долговые инструменты на базе ЦФА, схожие по механике с факторингом или облигациями. Разработаны типовые смарт-контракты.

«С принятием закона о ЦФА россияне в ближайшее время смогут инвестировать в цифровые активы наряду с другими инструментами (как, например, самыми популярными акциями и облигациями), при этом избегая рисков, связанных с традиционными инструментами и минуя посредников финансового рынка», – поделился мнением гендиректор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов.

Как считают эксперты круглого стола, ЦФА можно разработать почти под любой вид товаров и услуг. Например, инвесторам в сфере недвижимости мог бы быть интересен такой инструмент как ЦФА для долгосрочного арендного дохода. Такие активы дадут право на получение прибыли с аренды помещения в торговых или бизнес-центрах, пояснил директор по ЦФА компании «Джи-групп» Алексей Фатхудинов. По его мнению, бизнес не должен ждать, пока ему предложат готовый инструмент, а предпринимателям следует самостоятельно выступать с инициативами по ЦФА.

«Если брать аналогичные инструменты – облигационные выпуски – на первый выпуск ушел почти год, для того чтобы собрать пакет документов на биржу. С ЦФА мы сделали тестовый выпуск в сентябре – это заняло 5 рабочих дней. ЦФА – это быстрее в скорости, дешевле в себестоимости, проще и технологичнее», – поделился опытом работы с ЦФА Фатхудинов.

Еще одним бонусом ЦФА является возможность дробления, то есть можно купить не 1 ЦФА, а 0,5 ЦФА. Это позволяет снизить порог входа для инвесторов и дает дополнительный комфорт при управлении активами. Блокчейн-технологии позволяют исключить вероятность технических ошибок и снижают влияние человеческого фактора. Сделки можно совершать самостоятельно за счет блокчейна и механизма смарт-контрактов. Это исключает посредников, а значит сокращается и количество комиссий.

ИТ уже вовсю внедряются в науку и образование. Так, технология распределенного реестра зарекомендовала себя благодаря надежности и уникальной архитектуре — в МФТИ уже существует магистратура по блокчейну, котороя первой в России выпустила NFT для дипломов.

Но возможности применения цифровых технологий в научной сфере все еще не полностью раскрыты. Их внедрение могло бы решить такие проблемы, как необъективная оценка результатов в науке и учебе, наличие «хищнических» статей и накруток показателей в наукометрии. Кроме того, цифровизация поможет российским исследованиям по образовательным направлениям выйти на мировой уровень.

Какие еще проблемы может решить внедрение ИТ в науку и учебный процесс — на этот вопрос ответили участники дискуссии «Применение новых цифровых технологий в науке и образовании». Организатором мероприятия выступила Комиссия Общественной палаты РФ по развитию высшего образования и науки, а также АНО «Лаборатория интеллектуальных технологий» и АНО «Научно-исследовательский центр “Академия 2030”».

«Если научное исследование качественно проведено, то сотрудник может получить часть цифровых прав на финальный продукт (публикация/тезисы/выступление) как вознаграждение, мотивацию. Вся эта система будет подтверждена на платформе блокчейн, с помощью NFT (невзаимозаменяемые токены)», – предложил Максим Трофимов, гендиректор компании «Цифровые активы», выступая на круглом столе.

Возвращаясь к бизнес-среде, следует отметить, что ЦФА могут помочь отслеживать ESG-параметры продукции. При поддержке государства и интересе инвесторов объем рынка к концу 2023 года может достигнуть десятков млрд рублей, считает Фроловичева.

Среди вызовов, которые сейчас стоят перед рынком ЦФА – налоговый учет таких активов. На данный момент есть закон об особом порядке налогообложения операций с ЦФА и ГЦР. Инвестор должен уплатить налог НДФЛ (от 13 до 15%) в случае, если доход со всех операций с ЦФА окажется положительным. При этом сделки с гибридными цифровыми правами облагаются НДС (10-20%), а не НДФЛ.

«Налоги нас очень сильно держат от взлета. Этот парадокс необходимо решить. Для развития рынка нужно больше приобретателей, доступ "неквалов" к этому рынку, договориться с классическими субъектами, не душить финтех», – поделилась мнением основатель и управляющий партнер Findustrial Consulting Group Алевтина Камелькова.