Источники: пенсионная реформа во Франции принята в обход парламента

Правительство Франции по сообщению агентства Reuters, 16 марта применило статью конституции 49.3, которая позволяет обойти парламент в вопросе принятия законопроекта. Тем самым в стране повышен пенсионный возраст. Но официального подтверждения данной информации пока нет.

Статья по теме: Протестующие митингуют по всей Франции

Этим резким шагом власти Франции обостряют противостояние с оппозиционными законодателями, а также с митингующими по всей стране против пенсионной реформы. Реформа предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет на 2 года к 2030 году.

Специальную конституционную процедуру, чтобы провести через Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) непопулярный законопроект без голосования, инициировала премьер-министр Франции Элизабет Борн. Сайт газеты The Wall Street Journal приводит ее слова: «Мы не можем рисковать будущим наших пенсий».

Ранее, утром 16 марта, французский телеканал BFMTV сообщил, ссылаясь на анонимный источник в правительстве, что во время встречи с премьер-министром президент Эммануэль Макрон пригрозил возможным роспуском Национальной ассамблеи в случае провала голосования по законопроекту в окончательной редакции.

Позже, этим же днем, как сообщает Le Figaro, законопроект о пенсионной реформе 193 голосами против 114 поддержал Сенат (верхняя палата). При этом 15 марта текст законопроекта был согласован совместным комитетом двух палат, хотя интрига все равно сохранялась из-за сильного сопротивления значительного числа депутатов в Национальной ассамблее..

Но надежды французской оппозиции провалились. Премьер-министр Борн на выступлении перед нижней палатой взяла на себя ответственность за реформу, задействовав упомянутую статью 49.3.

Согласно сообщениям и фотографиям в WSJ и Reuters, во время выступления премьер-министра оппозиционные депутаты распевали «Марсельезу», удерживая в руках плакаты с надписями «64 годам — нет!». В связи с этим глава Социалистической партии Оливье Фор заявил: «Когда у президента нет большинства в стране, нет большинства в Национальной ассамблее, он должен отозвать свой законопроект».