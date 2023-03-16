Кабмин с начала 2024 года обеспечит дополнительное увеличение МРОТ на 10%

Владимир Путин поручил правительству с 1 января следующего года обеспечить дополнительное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 10%.

Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам послания президента РФ Федеральному собранию.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение минимального размера оплаты труда на 10%», — указывается в документе.

Глава государства в ходе оглашения послания Федеральному Собранию в феврале заявил, что минимальный размер оплаты труда в России поднимут до 19 242 руб. Президент отметил, что с начала 2023 года МРОТ был проиндексирован на 6,3%, а в 2022 году его увеличили два раза, почти на 20%.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17%. Чиновник напомнил, что несколько лет назад МРОТ был ниже прожиточного минимума, а действия правительства были ориентированы на доведение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения. «На сегодняшний день эта планка пройдена, мы на ней не останавливаемся, двигаемся дальше», — цитирует ТАСС Котякова, выступившего на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 1 марта.