Credit Suisse горит синим пламенем

Последствия банковского кризиса в США докатились до правого побережья Атлантики. Акции одного из крупнейших в Швейцарии банков - Credit Suisse (CS) рухнули 15 марта на Цюрихской бирже почти на треть, а если быть точным – на 31%. Справедливости ради следует сказать, что тучи над Credit Suisse Group AG собирались уже не первый месяц и что обвал SVB и двух других американских банков стал все же не причиной, а лишь толчком к полномасштабному кризису швейцарского кредитного банка.

Такой тяжелой ситуации среди крупнейших банков мира не было, пожалуй, уже полтора десятилетия, со времен финансового кризиса 2008 года. Как сейчас выяснилось, немало крупных американских банков уже не один месяц, не афишируя своих действий, выводят из Credite Suissе свои деньги. Как минимум один крупный банк - BNP Paribas SA проинформировал вчера своих клиентов, что отказывается выполнять заявки по их деривативным контрактам с CS.

«Черная среда» началась с заявления крупнейшего акционера CS –Saudi National Bank. Председатель правления аравийского банка Аммар аль-Худайри, отвечая на вопрос, не хочет ли он вложить дополнительные средства в швейцарский банк, неожиданно резко заявил, что не хочет. С одной стороны, в этом не было ничего необычного, потому что всего лишь днем ранее глава CS Ульрих Корнер, заявил, что сложная последнее время ситуация в банке начинает улучшаться, но с другой стороны, резкий ответ аравийского банкира напугал инвесторов, нервы которых были напряжены до предела крахом трех банков в Америке.

Вскоре после этого долларовые облигации CS рухнули на целых 40 процентов и установили мировой антирекорд среди банковских облигаций, а крупные банки начали защищать свои вклады в CS.

После успокаивающего заявления швейцарских властей о том, что ситуация находится под контролем и что Credite Suisse получит всю необходимую помощь, бумаги банка несколько отыграли потери, но к концу торгов в Нью-Йорке все равно оставались в глубоком минусе (-14%). Финансовое землетрясение в далекой Швейцарии ощутил весь банковский сектор Америки: акции таких американских банков, как Morgan Stanley и Citigroup Inc., рухнули на 5% с лишним процентов, а JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Wells Fargo & Co. – более чем на 3%.

Бурные события на мировых финансовых площадках очередной раз наглядно показали не только взаимосвязь между крупнейшими мировыми банками, но и то, какая сложная ситуация сложилась в глобальной экономике благодаря тотальной политике повышения учетной ставки центробанками в десятках стран и, в первую очередь, конечно, в развитых странах. Кризис CS вместе с крахом SVB сказался буквально на всем, включая сырье. Например, цена барреля нефти в США, как пишет Bloomberg, впервые после 2021 года опустилась ниже 70 долларов.

Ситуация с CS крайне опасна для всей мировой банковской системы, потому что в отличие от лопнувших в Америке региональных банков швейцарский банк относится к разряду системных мировых банков. Это значит, что чем серьезнее проблемы у Credite Suisse, тем хуже ситуация на всем глобальном кредитном рынке. Достаточно сказать, что CS - второй по размерам активов банк в Швейцарии, которую нередко называют страной банков.

Швейцарские власти слово сдержали и уже оказали CS первую помощь. После длительного совещания с представителями правительства Швейцарии и финансового регулятора Finma Swiss National Bank, главный банк альпийской республики, выдал CS кредит в размере 50 млрд швейцарских франков (54 млрд долларов) и предложил выкупить долговые обязательства. CS также объявил о втором за шесть месяцев выкупе долга. В октябре прошлого года он уже предлагал выкупить облигации приблизительно на 3 млрд долларов, заявив, что решение вызвано выгодными ценами, сложившимися на рынке. Сейчас речь идет о выкупе облигаций еще приблизительно на 2,5 млрд долларов и на полмиллиарда евро.

«Эти меры продемонстрировали решительные действия, направленные на укрепление Credit Suisse,- говорится в заявлении Ульриха Корнера.- Мы продолжаем проводить стратегические изменения. Наша команда полна решимости как можно быстрее изменить банк в соответствии с нуждами наших клиентов».

Швейцарский банк, который имеет почти 170-летнюю историю, лихорадит несколько последних лет. Его название часто можно было увидеть рядом с упоминаниями о скандалах и судах, в банке часто менялось руководство. Достаточно сказать, что прошлогодние убытки в размере 7,3 млрд франков «съели» прибыль последнего десятилетия.