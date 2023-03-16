Мантуров рассказал о планах по передаче российских активов Toyota в пользу ФГУП «НАМИ»

Минпромторг изучает возможность передачи российских активов ушедшей из РФ японской компании Toyota в пользу подведомственного ФГУП «НАМИ».

Об этом рассказал глава ведомства — вице-премьер РФ Денис Мантуров, пишет «Интерфакс».

«Прорабатывается передача российских активов Toyota "НАМИ"», — сказал чиновник в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В 2021 году официальные дилеры Toyota в РФ реализовали 97 941 автомобиль, что на 6,9% больше, чем годом ранее; доля бренда на российском рынке составила 5,9%. Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado был реализован в количестве 13 102 машин — это больше показателя 2020 года на 16,3%.Также был зафиксирован значительный рост спроса на минивэн Toyota Alphard, продажи которого поднялись почти на 35%.

