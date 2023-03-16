Минобороны РФ рассказало о масштабных потерях Киева на Донецком направлении

Министерство обороны РФ опубликовало данные о ходе специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США, указывается в сводке ведомства. На Красно-Лиманском направлении уничтожено более 100 бойцов ВСУ, две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины, а также самоходная артиллерийская установка «Акация» и гаубица Д-30.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 275-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США», — указывается в сообщении Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ составили до 60 украинских военнослужащих, четыре танка, бронеавтомобиль, гаубица Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины РСЗО «Град», а также гаубица Д-30», — говорится в сводке.

Также сообщается, что в районе села Ясеновое (ДНР) уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «С-300», а под Константиновкой — ЗРК «Оса-АКМ»; в районе села Нововодяное (ЛНР) сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.