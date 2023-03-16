Биржа Nasdaq объявила о делистинге акций российских компаний

Американская биржа Nasdaq сообщила о планах провести делистинг ценных бумаг ряда российских компаний. Бумаги «Яндекса», Ozon, Qiwi и HeadHunter исключат из котировального списка фондовой биржи 24 марта, если компании не обжалуют это решение.

Статья по теме: Рынки США ждут нового Lehman Brothers

«После удаления с Nasdaq ценные бумаги могут быть допущены к торгам на внебиржевом рынке», — говорится в сообщении площадки.

Как сообщили в пресс-службе Ozon, компания уже получила соответствующее уведомление от Nasdaq и теперь изучает процесс обжалования. При этом там подчеркнули, что при любом развитии событий решение о делистинге никак не повлияет на операционную деятельность Ozon. Торговля акциями Ozon на NASDAQ была приостановлена еще 28 февраля 2022 года.

В официальном Telegram-канале Qiwi опубликовано сообщение, что принудительный делистинг не повлияет на работу группы, а «сервисы и продукты продолжат работать, как и прежде». Сделки с ценными бумагами Qiwi на Nasdaq будут доступны в рамках внебиржевых операций, например, через брокера. Решение Nasdaq также не повлияет на торги акциями Qiwi на Мосбирже.

В интернет-компании «Яндекс» заявили о намерении оспорить решение Nasdaq о делистинге своих акций. В ближайшее время компания подаст в Nasdaq апелляцию, сообщили ТАСС в пресс-службе. Кроме того, вне зависимости от финального решения ценные бумаги «Яндекса» продолжат торговаться на Мосбирже.

