Анкара включает зеленый свет вступлению Финляндии в НАТО. Для Швеции он остается красным

Напомним, в мае прошлого года Швеция и Финляндия подали официальные заявки на вступление в североатлантический альянс. Неожиданно со вступлением в НАТО возникли серьезные проблемы: президент Турции не захотел одобрять эти заявки и обвинил скандинавские страны в пособничестве международному терроризму. Анкара обвиняет Стокгольм и Хельсинки в укрывательстве на своей территории курдских террористов и в том, что скандинавы отказываются их экстрадировать по требованию турецких властей. Финские и шведские власти считают, что экстрадиция противоречит юридическим законам и правам человека. Более того, в шведском риксдаге есть несколько депутатов-курдов, с которыми никто не хочет ссориться.

Кульминацией серьезных разногласий, возникших между Швецией и Турцией, стало сожжение Корана напротив турецкого посольства в Стокгольме в минувшем январе. Священную книгу мусульман сжег известный экстремист и неонацист, датчанин шведского происхождения Расмус Палудан. Позже выяснилось, что разрешение на сожжение Корана во время манифестации против президента Эрдогана выдала шведская полиция. В результате, Финляндия теперь вступает в НАТО раньше Швеции, хотя альянс продолжает настаивать на том, что обе страны должны быть приняты одновременно. Для НАТО обе северные страны давно уже являются лакомым куском из-за своего важного стратегического положения. И Финляндия, и Швеция надеются, что НАТО обеспечит этим странам безопасность.

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Швеция, которая 200 лет ни с кем не воевала, уже давно говорит о том, что шведского нейтралитета больше нет. Об этом неоднократно говорил, например, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт, очень влиятельный политик, один из авторов проекта «Восточное партнерство» и украинского Майдана. Отметим, что шведский и финский нейтралитет служил серьезным гарантом безопасности для обеих стран. Сейчас же эти страны добровольно дают согласие в том числе и на пятую статью Устава НАТО, которая обязывает всех членов альянса немедленно вставать на защиту любой страны НАТО, подвергшейся агрессии.

Не удивительно, что альянс так тщательно отбирает кандидатов на вступление и следит за тем, чтобы у них не было никаких военных конфликтов, которые заставят НАТО их защищать.

На этой неделе шведский таблоид Aftonbladet сообщил о том, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон с волнением говорил, что если Швеция вступит в НАТО, то ни о каком размещении ядерного оружия на территории королевства не может быть и речи. Словам премьера, конечно, не стоит доверять. Ядерное оружие будет в любом случае размещено.

Не надо думать, будто все шведские политические партии выступают за то, чтобы королевство вступило в НАТО. У этой идеи в Швеции есть много противников. Против вступления в НАТО выступает Левая партия и Партия окружающей среды. Обе партии считаются влиятельными в Швеции. Есть противники и в Социал-демократической рабочей партии. Так что борьба против вступления в НАТО идет, но на страницах шведских газет все это не находит отражения. Цензура сейчас в Швеции в прямом смысле слова лютует. И нельзя забывать о факте, что решение о вступлении в НАТО было принято наверху. Мнение граждан этих стран уже давно не учитывается. Это было навязанное элитами волевое решение, которое нельзя назвать демократическим. Конечно, Швеция, которая не воевала два столетия, уже "застоялась". Швеция уже давно посылает в горячие точки немногочисленные подразделения и принимает непосредственное участие в ближневосточных военных конфликтах. Шведский военно-промышленный комплекс, один из самых мощных в мире, постоянно помогает вооружениями и обмундированием тем, кто воюет на стороне НАТО, в том числе и Украине.

Но при этом Швеция принимает у себя огромное количество беженцев из ближневосточных стран. Люди бегут от войн и нищеты у себя на Родине. Однако даже этот благотворительный жест обернулся для шведов настоящим кошмаром. Иммигрантам в Швеции очень сложно адаптироваться и социализироваться. Норвежская газета Aftenposten сообщает, что с рождественских праздников Стокгольм закошмарили уличные банды из иммигрантов. Редкий день обходится без стрельбы. И это происходит в Швеции, где еще недавно на скамейке в парке можно было оставить сумку, полную денег, а на следующий день вернуться за ней и найти деньги в целости и сохранности. Иммигранты в прямом смысле изменили шведский образ жизни. Уже нет знаменитой шведской безопасности и не менее знаменитого шведского благополучия. Конечно, коренным шведам это не нравится. Поэтому особенно горячим головам кажется, что вступление в НАТО изменит ситуацию. С этим не поспоришь. Конечно, изменит, но не в лучшую сторону. Швецию все равно принудят разместить у себя ядерное оружие, которое будет направлено против России. Москва, несомненно, примет ответные меры. Может ли такое положение вещей обеспечить безопасность Швеции?

Дело даже не том, что Финляндия и Швеция лишились рынков сбыта в России, что было очень важной статьей доходов для обеих стран. Очевидно, что, присоединяясь к НАТО, Швеция и Финляндия вступают в открытую конфронтацию с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями. Де факто они давно уже в НАТО, но Финляндия спешит все это оформить де юре. Поэтому президент Финляндии Саули Ниинистё и поспешил на встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Турцию. Накануне майских выборов в Турции он готов одобрить вступление в НАТО Финляндии, но пока не дает зеленого света Швеции. Понятно, что в североатлантическом альянсе никто не простит своевольному «султану» его независимости и выходок и майские выборы в Турции скорее всего пройдут под беспрецедентным давлением со стороны США и ЕС. Не исключено, что Эрдоган выборы проиграет.

Есть у Финляндии и Швеции еще одна проблема – Венгрия, которая тоже не дает зеленый свет для вступления этих стран в НАТО. Однако норвежский таблоид Afenposten утверждает, что шведы говорят неправду, когда сообщают, что Венгрия блокирует вступление страны в НАТО. Якобы президент Венгрии Виктор Орбан, обиженный на скандинавские средства массовой информации, которые, по его мнению, распространяют очень много лжи о Венгрии, уже неоднократно подавал шведам знаки, что готов одобрить их заявку на вступление в НАТО. Конечно, США с союзниками давят и на Венгрию.

Да, у Швеции пока не складывается со вступлением в НАТО. Однако никто не сомневается, что на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле этого года, Швеция будет принята в альянс. Всего в нем 30 стран, и только две, Турция и Венгрия, выступают против вступления Швеции в НАТО.