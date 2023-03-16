Одна из слабейших мировых валют переходит к свободному падению

Тяжелый ливанский кейс

Ливанский фунт упал до исторического минимума по отношению к доллару во вторник, 14 марта 2023 года, что стало очередной мрачной вехой в экономическом кризисе, уже погрузившем большую часть населения страны в нищету. Как пишет AFP, национальная валюта Ливана, официально привязанная к отметке 15 тыс. фунтов за доллар, торговалась на уровне 100 тыс. фунтов./долл.

Что и говорить, головокружительное падение с 150 ливанских фунтов за доллар — того курса, что был до экономического кризиса в 2019 году.

А еще в конце января рыночная стоимость валюты составляла около 60 тыс. за доллар. Падение курса национальной валюты вызвано повышением цен, в том числе на топливо, продукты питания и другие товары первой необходимости. В итоге, супермаркеты в этом месяце начали устанавливать цены на товары в долларах.

При этом, несмотря на серьезность кризиса, политическая элита, которую многие обвиняют в финансовом крахе страны, не предприняла никаких действий. Впрочем, с прошлого года в стране нет президента, а только временное правительство. Политику раздирают противоречия между соперничающими группировками.

Ливанские банки, которые ранее ввели драконовские ограничения на снятие средств — по сути, лишив вкладчиков их сбережений — были закрыты во вторник, возобновив бессрочную забастовку. Забастовка началась в прошлом месяце в знак протеста против того, что Ассоциация банков Ливана назвала «произволом», – судебных мер в их отношении после того, как вкладчики подали иски о возврате сбережений.

Забастовка АЛБ началась 2 февраля, когда стало известно о намерении властей провести, в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда, аудит 14 крупных банков в связи с обвинениями в незаконном переводе валюты за рубеж.

Некоторые судьи пытались наложить арест на личные средства директоров или членов правления банков. Или заставить банки выплачивать долларовые депозиты клиентов в фунтах стерлингов по старому обменному курсу 1507. Вслед за тем клиенты получили упомянутую двухнедельную отсрочку от забастовки после того, как временный премьер-министр Наджиб Микати вмешался в конце прошлого месяца, чтобы помешать работе одного из судей, расследующих дела банков.

Как бы то ни было, ограничения на снятие средств вызвали возмущение общественности. Кое-кто из ливанцев предпринял даже вооруженные ограбления банков в попытке вернуть свои деньги.

Политическое бездействие и отсутствие подотчетности стали отличительной чертой ливанского экономического кризиса, который Всемирный банк назвал одним из худших в новейшей истории планеты. В апреле прошлого года МВФ объявил о принципиальном соглашении о предоставлении Бейруту займов на 3 млрд долларов в течение четырех лет при условии проведения пакета радикальных реформ.

Но официальные лица не смогли принять изменения, требуемые международными кредиторами в обмен на разблокирование чрезвычайных кредитов. Управляющий Центрального банка Риад Саламе находится под следствием и у себя в стране, и за рубежом по подозрению в хищении сотен миллионов долларов. Ливанский судья попросил Саламеха предстать перед европейскими следователями в рамках многонационального расследования его личного состояния.

В среду, 15 марта прошло первое судебное слушание по делу Риада Саляме, которому предъявлено обвинение в отмывании денег и незаконном обогащении. В финансовые махинации, связанные с подделкой документов и уклонением от налогов, втянуты помощница управляющего Марианна Ховейк и его брат, бизнесмен Раджа Саляме, которые также будут привлечены к судебной ответственности.

Судебный иск против 72-летнего Саляме, который занимает пост главы ЦБ Ливана с 1993 года, инициировали адвокаты из неправительственной организации «Народ хочет смены режима». Высокопоставленного чиновника обвиняют также в проведении ошибочной денежно-кредитной политики, приведшей к обвалу национальной валюты.

С октября 2019 года, когда страна погрузилась в беспрецедентный социально-экономический кризис, курс доллара вырос по отношению к ливанскому фунту в 66 раз.

Как напоминает ТАСС, АЛБ устраивала предупредительные забастовки с 16 по 26 сентября и с 7 по 12 октября в знак протеста против попыток захвата банковских офисов недовольными вкладчиками, которые требовали выдачи им наличности со счетов, замороженных с 2019 года из-за финансового коллапса. Ассоциация не добилась от правительства усиления охраны банковских учреждений, и с октября прошлого года обслуживание клиентов в банках велось исключительно по предварительной записи.

Протесты дали противоположный результат

Ливан находится в сложной экономической ситуации, говорит финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов. Наблюдаются забастовки, процветает коррупция, уровень инфляции растет с каждым днем, национальная валюта ливанский фунт обесценивается бешеными темпами.

До 2019 года в стране отмечался экономический рост, а банковская система считалась одной из самых надежных на Ближнем Востоке. Высокие ставки по депозитам вызвали существенный приток средств из-за рубежа. Затем в стране грянул финансовый кризис, а в 2020 году при пандемии COVID-19 финансовая ситуация сильно ухудшилась.

Осенью 2019 года, напоминает эксперт, Ливан захлестнула волна массовых протестов по поводу сокращения государственных расходов, чувствительно для бюджетников, и одновременного увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Вдобавок выросло недовольство населения высоким уровнем коррупции чиновников и огромным разрывом доходов между богатыми и бедными.

В ответ на протесты в стране было введено чрезвычайное положение. Все это спровоцировало изъятие вкладов из банковской системы и массовое бегство капитала. Что, в свою очередь, стало причиной кризиса ликвидности и неспособности исполнить банками взятые на себя обязательства.

Возможно, предполагает Антон Кравцов, финансовый кризис был следствием проведения властями Ливана неправильной кредитно-денежной политики, а также привязки национальной валюты к доллару США. Политика фиксированного курса выгодна тогда, когда в стране наблюдаются высокие темпы роста ВВП и инвестиции растут, однако, если ситуация меняется, то это чревато ростом госдолга и возможным дефолтом.

Ситуация с девальвацией ливанского фунта особо не скажется на операциях, которые ведут клиенты российских банков, так как данная валюта не пользуется в России спросом и в целом непопулярна, констатирует аналитик. Но, по его мнению, экономические потрясения в Ливане затронут страны Ближнего Востока, например, Ливию, которая имеет схожую финансовую и банковскую систему.

Фунт атакован изнутри и снаружи

Ливанский фунт переживает общий кризис вместе со всей экономикой страны, подтверждает и аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. Реальный обменный курс давно и очень далеко оторвался от официального. С 1 февраля 2023 года Центральный банк Ливана изменил курс до 15 тыс. фунтов за доллар и продолжает провозглашать его на таком уровне. Однако уже тогда действительный обмен проводился по многократно меньшей цене ливанской валюты. И лишь за полмесяца с начала марта она подешевела с 93 тыс. до психологического рубежа 100 тыс. фунтов к доллару.

Длящиеся несколько лет неурядицы привели страну к очень негативным показателям хозяйства, констатирует аналитик. ВВП снизился за год на 7%. Инфляция, с которой безуспешно борется центробанк, достигла 123,5%. Безработица – 14,5%. Госдолг к ВВП – 171,7%. В таких условиях глубокое падение курса нацвалюты неудивительно.

Но ещё больший импульс придало ему с 14 марта возобновление забастовки банковских служащих, соглашается Владимир Ковалёв. И, указывает он, в обозримом будущем практически не прослеживаются реальные возможности стабилизации ситуации. Она во многом связана и с внешними причинами: войной в соседней Сирии, сокращением поддержки со стороны Саудовской Аравии. Курс ливанского фунта будет и далее снижаться, причём малопредсказуемыми темпами.