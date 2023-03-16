Пекин тонко уел Штаты на Ближнем Востоке

Саудовская Аравия готова развивать отношения с Израилем, но только при наличии гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов, а также при их содействии в развитии саудовской программы мирного атома, сообщила на прошлой неделе New York Times со ссылкой на неофициальную информацию от участников переговоров между Саудовской Аравией и США.

Администрация Джо Байдена пока не отреагировала на эти требования. Пресс-секретарь совета по национальной безопасности США отказался подтверждать наличие подобных запросов со стороны Эр-Рияда, но и не опроверг их. То же самое касается пресс-центра госдепартамента.

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А позже, 10 марта, на весь мир прогремела новость о восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Посольства в Тегеране и Эр-Рияде должны открыться в течение двух месяцев. Стороны подчеркнули взаимное уважение суверенитетов и принцип невмешательства во внутренние дела, согласились выполнять часть ранее подписанных соглашений. В качестве посредника между ближневосточными странами выступил Китай.

Для него это примирение арабского королевства с персидской республикой — значительный внешнеполитический успех. Отношения между двумя исламскими, но придерживающимися разных направлений ислама странами, давними конкурентами за влияние в регионе, переживали разные времена, но после Исламской революции в Иране 1979 года стали весьма напряженными и продолжали ухудшаться.

Они получили неофициальное название Холодной войны на Ближнем Востоке. И вот теперь разорванные в январе 2016 года, причем не в первый раз, дипотношения Эр-Рияда и Тегерана возобновляются. При деятельном участии Пекина.

Китайский чай с сахаром

Дипломатическая победа Поднебесной стала еще одним «звоночком» для Вашингтона. Однако на официальном уровне представители американской администрации заявили, что были превосходно осведомлены о переговорах между Тегераном и Эр-Риядом.

«Мы думаем, что это позитивное явление, так как оно совпадает с политикой США в регионе, направленной на деэскалацию и снижение противоречий…Участие Китая не противоречит интересам США». — заявил советник по нацбезопасности президента Соединенных Штатов Джейк Салливан. Аналогичной позицию предпочел занять и госсекретарь США Энтони Блинкен: «С нашей точки зрения, все, что может помочь снизить напряженность, избежать конфликта и сдержать любые опасные действия Ирана является полезным.»

Разделяют демонстративное спокойствие администрации Байдена в Америке не все. Так бывший американский дипломат Аарон Миллер заявил, что Саудиты показали президенту США «средний палец».

Быстро уравновесить резко возросшее китайское влияние в регионе Ближнего Востока, сделав шаг-другой навстречу Саудовской Аравии, у Белого дома не получится. Даже при всем желании Байден не может в одностороннем порядке предоставить гарантии безопасности какой-либо стране. На это потребуется поддержка Конгресса, нижняя палата которого находится под контролем республиканцев, не желающих вручать Байдену на блюдечке дипломатическую победу.

На своих однопартийцев президент США тоже не может полностью рассчитывать. Значительное число демократов-конгрессменов и даже некоторые сенаторы на протяжении нескольких лет призывают не просто заблокировать поставки оружия, но и понизить статус дипломатических отношений с Эр-Риядом.

Споры на холме

«Можно вынести многое из успеха китайской инициативы… Например то, что отдаление Саудовской Аравии от Соединенных Штатов продолжается… Политические репрессии важны для правительства Саудитов, и Китай будет поддерживать их кампанию по преследованию политических диссидентов». — заявил 15 марта член сенатского совета по иностранным делам сенатор-демократ Кристофер Мерфи.

Словами дело не ограничивается. В тот же день Мерфи и его коллега сенатор-республиканец Майк Ли разработали резолюцию, призывающую президента Байдена подготовить доклад о соблюдении прав человека в Саудовской Аравии. На основе этой информации будет приниматься решение о дальнейших поставках оружия Королевству. Если резолюцию примут, администрации придется выполнить запрос в течение 30 дней. В противном случае, все поставки стране-объекту разбирательства будут автоматически приостановлены. «Саудиты ведут себя очень плохо снова и снова…Если мы хотим пересмотреть отношения в пользу тех, которые предполагают более активные поставки вооружений, то это должно произойти в обмен на хорошее отношение к Соединенным Штатам…» — заявил Мерфи.

Тем не менее, не все на Капитолийском холме готовы «спустить собак» на Эр-Рияд. Один из помощников республиканских конгрессменов заявил в анонимном порядке: «Если вы хотите доказать Саудитам, что Америка ненадежный партнер, то это [приостановка поставок, публикация данных по соблюдению прав человека] самый верный способ.» Также оппоненты жесткого подхода в отношении Саудовской Аравии ссылаются на неподходящее время для дополнительного осложнения отношений, так как это может навредить интересам крупного американского бизнеса (например, совсем недавно Саудовская Аравия приобрела более сотни гражданских самолетов Boeing на сумму 37 млрд. долл.).

Пока не ясно, примут ли резолюцию Мерфи в Конгрессе. Понятно одно: Байден в любом случае подвергнется критике как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.

Стратегия дала сбой

На протяжении нескольких лет США пытались решить две задачи на ближневосточном направлении: укрепить блок союзников за счет сближения Израиля с арабскими странами, раз, и два — окончательно изолировать Иран. Установление официальных дипотношений между Эр-Риядом и Тель-Авивом было одной из важнейших целей реализации вышеперечисленных планов.

Однако успех ирано-саудовских переговоров минимизирует возможности реализации американской стратегии в ее нынешней форме. Саудиты даже заявили о желании инвестировать в экономику Ирана.

Разумеется, нет никаких гарантий, что диалог между Королевством и Исламской Республикой будет успешным и долгосрочным. Более того, на пути развития отношений есть много проблем. Тем не менее, сам факт восстановления официального канала связи между Эр-Риядом и Тегераном (причем прежде, чем он, как надеялись в США, возникнет с Тель-Авивом) должен вынудить американцев пересмотреть долгосрочную стратегию в регионе.

Хотя, что касается в целом американо-саудовского альянса, то ни о каком «разрыве», конечно, речи не идет. Сезоны охлаждения отношений присуще этому тандему. Например, при Бараке Обаме они были на историческом минимуме, а в президентство Дональда Трампа, наоборот, достигли новых высот. Одной из главных причин нынешнего недопонимания является сам Джо Байден, еще будучи кандидатом обещавший изолировать Саудовскую Аравию и призвать ее к ответу за нарушение прав человека. Но успехов на этом поприще он не снискал.

«Проблемы на политическом уровне практически никогда не влияют на взаимодействие военных двух стран» — заявил в феврале генерал Алексус Гринкевич, командующий ВВС США на Ближнем Востоке. Однако Саудовская Аравия, как видно и по другим, в том числе важным для России признакам, все менее готова двигаться исключительно в фарватере внешней политики Вашингтона.

Требования предоставить гарантии безопасности, упрощенную систему поставок вооружений, помощь в развитии программы мирного атома с одной стороны и одновременное восстановление диалога с Ираном с другой — все это аргументы Саудитов для дальнейшего торга с администрацией Байдена по поводу концептуального пересмотра союзнических обязательств.