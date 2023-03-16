Песков анонсировал подписание важного соглашения по торговле между РФ и Сирией

В ближайшие недели Москва и Дамаск планируют заключить важное соглашение по развитию торгово-экономического сотрудничества.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Накануне в Кремле состоялись переговоры лидеров России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада.

«В целом по итогам переговоров принято решение, которое позволит уже в ближайшие недели и месяцы выйти на подписание очень важного документа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что президенты обсудили в том числе сотрудничество по чувствительным направлениям, таким как военно-техническая сфера. «Затрагивалась также тема нормализации отношений Сирии и Турции», — добавил представитель Кремля.

Прошедшие накануне, 15 марта, переговоры Путина и Асада в Москве завершились около 20:00, в общей сложности беседа продлилась три часа. Главы государств обсуждали «широкий круг политических и экономических вопросов, двусторонние отношения, сотрудничество в различных сферах, а также последние события на региональной и международной аренах», сообщила канцелярия сирийского лидера.