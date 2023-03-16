«Полюс» свопанет облигации в юани

Скорректированный показатель EBITDA «Полюса» в 2022 г снизился на 27% до $2 584 млн из-за сокращения объемов реализации золота и увеличения ТСС (Total Cash Costs, совокупные денежные затраты), говорится в материалах компании.

Действительно, в прошлом году компания продала 2 423 тыс. унций золота, что на 11% меньше показателя годом ранее. Эмитент объясняет данный факт снижением объемов производства на «Олимпиаде», «Благодатном» и «Наталке».

При этом общее производство драгметалла составило в прошлом году 2 541 тыс. унций. «Реализация концентрата, как правило, по динамике запаздывает от производства на несколько месяцев. Остатки концентрата будут реализованы в 2023 году и отражены в соответствующих финансовых результатах группы», — поясняет эмитент.

Можно предположить, что снижение годовых показателей во многом стало следствием вводимых в первом полугодии прошлого года санкций против российского бизнеса. Во втором полугодии компания нарастила производство золота на 39%, а выручку — на 30% относительно первой половины года.

Таким образом, вероятно, «Полюс» сумел найти новые рынки сбыта своей продукции и выстроить новые логистические цепочки.

В планах компании на текущий год — увеличить производство золота до 2,8-2,9 млн унций при сохранении ТСС на уровне прошлого года.

Однако на основе этих ожиданий строить прогноз относительно выручки компании не представляется возможным. Значительное влияние на финансовые показатели эмитента будет оказывать цена золота на мировом рынке, а она может измениться по сравнению с нынешним уровнем на десятки процентов.

Насчет всех волнующего вопроса о дивидендах «Полюс» ограничился обтекаемой фразой о приверженности действующей дивидендной политике. Согласно ей, ранее компания осуществляла полугодовые выплаты в сумме 30% от показателя EBITDA, если соотношение чистый долг/скорректированный показатель EBITDA (за последние 12 месяцев) составлял менее 2,5.

Акции «Полюса» на отчетность практически не отреагировали, подорожав по итогам среды на 0,35%. Результат можно назвать откровенно слабым с учетом того, что золото прибавило в цене 0,7%. Обычно акции золотодобывающих компаний растут (как и падают) намного быстрее, чем стоимость их продукции на мировом рынке.

Впрочем, основной конкурент «Полюса» — «Полиметалл» — выступил еще слабее, не изменившись в цене по итогам дня.

В настоящее время акции «Полюса» находятся в краткосрочном восходящем тренде, потенциал роста до ближайшего, не очень сильного сопротивления составляет около 6%.

Среди других интересных событий эмитента стоит отметить замещение только что, в феврале 2023 года размещенных облигаций на 20 млрд рублей на обязательства в юанях на 1,842 млрд юаней с фиксированной ставкой 4,98% путем сделки валютно-процентного свопа.

В 2019 году «Полюс» через свопы переводил облигации на 20 млрд рублей в долларовые бумаги.

«Для компании это исторический подход, который мы активно всегда использовали. Мы ловим те моменты, когда синтетическая ставка для нас более выгодна. Например, в прошлом году мы выпускали юаневые бонды, но в тот момент мы понимали, что выгоднее размещать именно в юанях. При этом к концу года, к началу этого года мы посмотрели, был вариант посмотреть снова на юаневые бонды, но пришли к выводу, что лучше мы разместим рубли и уже потом свопанем это в юань», — цитирует «Интерфакс» члена совета директоров «Полюса» Виктора Дроздова.

Если финансисты «Полюса» верно спрогнозировали динамику рубля и юаня, то такая операция позволит компании сократить расходы на обслуживание долга.

Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и «Группа Акрополь» (29,99%).