Путин отметил, что внутренний спрос в России вышел на траекторию стабильного роста

Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста.

Об этом во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание: речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в основе роста спроса — стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, а также снижение инфляции.