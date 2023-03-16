Путин заявил, что словосочетание «недружественные страны» является «не совсем корректным»

Президент РФ Владимир Путин считает «не совсем корректным» словосочетание «недружественные страны» и указал на то, что в этих государствах на самом деле «очень много друзей» России.

«У нас в общественное сознание и в оборот вошло такое словосочетание "недружественные страны". Оно неточно отражает существующие реалии. Можно сказать, вообще не отражает. Потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители. А политическая система, к сожалению, такая в очень многих странах мира, что она часто наверх поднимает людей с достаточно низким уровнем образования и общей культуры. Они иногда не понимают, что они говорят и делают», — цитирует ТАСС главу государства, выступившего на съезде РСПП.

По словам президента, руководство стран, о которых идет речь, «наносит ущерб» своему собственному населению и бизнесу, однако, несмотря на это, вводящие санкции против России государства «некорректно называть недружественными».

«Потому что страна состоит из населения, из людей. А у нас очень много друзей в этих странах. Очень много», — подчеркнул Владимир Путин.