Банковский кризис ускорил приход рецессии в США

В последнее время вопрос рецессии в США стал экзистенциальным: о том, придет она или не придет и, если придет, то когда, экономисты в Америке спорили весь прошлый год и сейчас, похоже, перенесли споры в 2023 год. Новому всплеску споров в начале весны способствуют резкое падение ставок по облигациям, обвал цен на нефть и котировок акций на биржах, а также резкое усиление волатильности на рынках.

В среду, 15 марта, например, заговорили об угрозе банкротства второго по размерам активов швейцарского банка - Credit Suisse, которая привела к очередному обвалу акций. Инвесторы, напуганные крахом Silicon Valley Bank и Signature Bank, запаниковали и бросились продавать акции.

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«Происходит значительное ухудшение финансовых условий,- приводит CNBC комментарий аналитика Morgan Stanley Investment Management Джима Карона.- Рынки говорят нам, что риск рецессии усиливается. Все говорит о приближении рецессии. Например, обвал акций и снижение процентных ставок по облигациям. Думаю, теперь следует попытаться ответить на вопрос о ключевой ставке. Нельзя исключать три запланированных повышения ключевой ставки в этом году…»

На Уолл-стрит спорят о рецессии уже много месяцев. Сейчас большинство экономистов прогнозируют ее приход во второй половине этого года. Однако последние события в банковской системе США заставляют все больше аналитиков утверждать, что рецессия может прийти и раньше.

После передышки 14 марта акции американских банков, особенно это относится к региональным банкам, продолжили падение в среду, 15 марта. Так, акции банка First Republic рухнули на 21%, а PacWest – почти на 13%. Однако хуже всего сейчас дела обстоят даже не в банковском секторе США, а в энергетическом. В целом акции энергетических компаний упали на 5,4%. Цены на нефть тоже снизились более чем на 5%. К примеру, баррель нефти марки WTI опустился до 67,71 доллара, что является самой низкой ценой после декабря 2021 года.

Не менее волатильной была обстановка на рынке облигаций, который обычно считается более устойчивым по сравнению с рынком акций. Ставки по двухлетним гособлигациям США, которые закончили вторник на 4,22%, в течение среды опускался до 3,72% и закончили вчерашние торги на отметке 3,93%, т.е. упали за день на 7,38%. Не удивительно, что показатель волатильности, Cboe Volatility Index (VIX), поднимался 15 марта в моменте до 29,91 и закончил среду на отметке 26,10, т.е. вырос на 10%.

Многие экономисты обосновывают повышение риска прихода рецессии уже в первой половине 2023 года тем, что в результате банковского кризиса американские банки резко ослабят кредитование.

ФРС, центральный банк США, боролась с инфляцией в прошлом году при помощи повышения учетной ставки, т.е. пыталась замедлить развитие американской экономики и укрепление рынка труда, но особыми успехами все равно похвастаться не может. Индекс потребительских цен в феврале вырос до 6%. Сейчас инвесторы боятся, что к замедлению развития экономики, вызванному неизбежным ослаблением кредитования американскими банками из-за краха SVB, прибавится еще и замедление, вызванное продолжающимся повышением ставки Джеромом Пауэллом, если только, конечно, он не изменит политику ФРС. Заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС (FOMC) состоится 22 марта. Экономисты оценивают вероятность повышения учетной ставки на 0,25% в 50%. Ждать еще целую неделю, и эта неделя покажется инвесторам мучительно долгой. Кстати, экономисты ждут еще одно повышение ставки на четверть процента в мае.

Заседание ЕЦБ должно пройти сегодня, 16 марта. На нем ожидается увеличение ставки на 0,5%, хотя после кризиса Credite Suisse вероятность такого резкого повышения резко снизилась.