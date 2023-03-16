Россия за месяц сократила вложения в госдолг США почти в десять раз

Объем вложений России в американские государственные облигации в январе сократился до $67 млн после $629 млн в декабре прошлого года. Как следует из отчета Минфина США, на долгосрочные бумаги приходится $54 млн, на краткосрочные — $13 млн.

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Общий портфель сократился в 9,4 раза. Объем долгосрочных облигаций за месяц упал почти вдвое: со $104 млн в декабре до $54 млн в январе, краткосрочных — более чем в 40 раз: с $525 млн до $13 млн.

В декабре вложения РФ в ценные бумаги США были на уровне $629 млн, в ноябре — $2,092 млрд, в октябре — $2,034 млрд. Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

Крупнейшим держателем американских бумаг в январе осталась Япония. Она увеличила вложения с $1,07 трлн до $1,1 трлн. На втором месте — Китай ($859,4 млрд против $867,1 млрд в декабре), на третьем — Великобритания с $668,3 млрд ($654,5 млрд в декабре).