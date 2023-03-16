Сахар скоро будет сладким не для всех

Фьючерсы на сахар-сырец в США выросли выше 21,2 цента за фунт, приблизившись к шестилетнему максимуму — отметке 22,1 цента, достигнутой 27 февраля 2023 года. Это произошло, поскольку ограниченное предложение в краткосрочной перспективе компенсировало прогнозы увеличения производства в следующем маркетинговом году.

Так, крупнейший производитель сахара Бразилия подтвердила окончание программы освобождения ряда компаний от налогов на бензин, что привело к росту спроса на этанол из сахарного тростника, облагаемый на текущий момент более низкими налогами, чем другое сырье. Такая политика повышает рентабельность местных производителей этанола и вынуждает промышленность использовать сахарный тростник для производства топлива вместо сахара, ограничивая его поставки на мировой рынок.

Сахарное ралли

Между тем, заводы в ключевом для рынка сахара индийском штате Махараштра завершили сезон измельчения тростника, лишив рынки надежды на то, что дополнительное производство сахара может заставить индийское правительство увеличить квоты на экспорт.

Крупнейшая консалтинговая компания Datagro повысила прогноз по выпуску сахара для центрально-южного региона Бразилии до производства 38,3 млн тонн в следующем маркетинговом году, что на 13,1% больше, чем в текущем году. Как предположило агентство Bloomberg, мир должен закончить этот сезон с первым за четыре года избытком сахара. Но если судить по тому, как взлетели цены, данный прогноз не сбывается.

В самом деле, ситуация на рынке сахара уже в ближайшее время способна ухудшиться. На прошлой неделе фьючерсы достигли шестилетнего максимума, что грозит новыми инфляционными витками из-за повышения стоимости выпечки, конфет и безалкогольных напитков. Хотя главный экспортер (Бразилия) соберет больший урожай, поставки оттуда начнутся только в апреле, а сейчас рынок становится все более жестким.

В свою очередь, достаточно низкий уровень производства, вероятно, заставит Индию ограничить экспорт, в то время как европейские производители пострадали от засухи и теперь сталкиваются с неопределенностью после запрета на пестициды. Уже есть признаки того, что ралли сахара приводит к росту розничных цен на товары в продуктовых магазинах США и Европы.

Ла-Ниньо vs Эль-Ниньо

В настоящее время на мировом рынке сахара-сырца завершается сезон 2022/23 (апрель – это первый месяц сбора урожая нового сезона в Бразилии), напомнила «Эксперту» аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. С начала сезона в апреле 2022 года цены на сахар-сырец понизились примерно от 20,5 до 17,5 центов за фунт к июлю 2022 года и оставались в диапазоне 17,5-18,8 центов за фунт до конца октября 2022 года.

В это время на рынок активно поступал также свекловичный сахар, производимый в Северном полушарии. Европейская ассоциация производителей сахара ранее сообщала, что производство сахара в ЕС в сезоне 2022/23 упадет на 7% в годовом сопоставлении, до 15,5 млн тонн. Это оказывало поддержку ценам, отмечает эксперт.

Далее с конца октября 2022 года цены на сырец начали расти и к началу февраля достигли 21,6 центов за фунт (476 долларов за тонну). В осенне-зимний период поставки сахара-сырца сместились к азиатским производителям, и на рынок оказывала влияние ситуация в Таиланде и Индии. Thai Sugar Mills Corp ожидает, что производство сахара в сезоне 2022/23 вырастет на 14% г/г до 11,55 млн тонн, но экспорт сахара из этой страны согласно прогнозам снизится на 17,7% г/г до 9,05 млн тонн. А отчет Индийской ассоциации сахарных заводов (ISMA) показал, что производство сахара в Индии с начала сезона 2022/23 по январь выросло на 3,4% г/г, до 19,35 млн тонн.

При этом спекуляции по поводу вероятного экспорта сахара-сырца из Индии, объемы которого определяются правительством в зависимости от ситуации на внутреннем рынке, продолжались, указала Оксана Лукичева. В результате экспорт из этой страны определили примерно на уровне 5,5 млн тонн, что оказалось значительно ниже экспорта в сезоне 2021/22 и поддержало цены на сырец.

Аналитик обратила внимание, что по оценке Международной организации по сахару дефицит сахара на мировом рынке в сезоне 2021/22 вырастет до 2,2 млн тонн против предыдущей оценки в 1,6 млн тонн, а избыток сахара в сезоне 2022/23 понизится до 4,2 млн тонн от ноябрьской оценки 6,2 млн тонн. Однако ISO по-прежнему прогнозирует, что мировое производство сахара в сезоне 2022/23 вырастет на 4,6% к предыдущему сезону до рекордного уровня 180,4 млн тонн.

Для начинающегося сезона 2023/24 на рынке сахара-сырца основным влияющим фактором станет погода, уверена Оксана Лукичева. Дело в том, что длившееся три, а не два, как обычно, года подряд явление Ла-Ниньо (похолодание в южной экваториальной части Тихого океана) постепенно сменяется на явление Эль-Ниньо (потепление в этих же широтах), что уже приводит к стрессовым погодным условиям в Южном полушарии и вблизи экватора. Это может привести к засушливым погодным условиям в Индии и чрезмерно влажным условиям в Бразилии и Таиланде, что в свою очередь негативно повлияет на урожай тростника сезона 2023/24. Наиболее неприятные погодные условия могут сложиться втором полугодии 2023 года.

При этом в сезоне 2023/24 пока ожидается излишек сахара-сырца на мировом рынке в размере 2-5 млн тонн, заметила Оксана Лукичева. По ее мнению, растущая динамика цен на сахар-сырец на мировом рынке может продолжиться на фоне растущих погодных рисков и к концу года уровень цен может составить 21-23 цента за фунт (463-507 долл./т).

Максимум близок

По состоянию на 16 марта 2023 года стоимость СFD на сахар на бирже ICE составляет 0,21270 доллара за фунт (около 0,45 кг), рассказал «Эксперту» Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. В марте котировки прибавили 1,3%, с начала 2023 года рост составил 4,5%. Со второго квартала 2020 года актив находится в восходящем тренде (+132%). Стоит отметить, что с августа 2021 по ноябрь 2022 мы наблюдали консолидацию цены с проторговкой в широком 20% диапазоне.

Как заявил аналитик, внимательно наблюдая за динамикой цены сахара на графике, можно заметить, что котировки обновили шестимесячный максимум и уже приближаются к максимальному значению за последние 10 лет, достигнутому в сентябре 2016 года (0,23560 доллара за фунт). Технически актив СFD на сахар (SUGARUSD) перекуплен, на дневных тайм-фреймах образовалась дивергенция.

По информации отраслевых экспертов, действительно, существуют ожидания высокого урожая в Бразилии, Индии и Таиланде, который восстанавливается от засухи предыдущих лет. Производство сахара в Бразилии может увеличиться за счет снижения спроса на топливный этанол, таким образом больше сахарного тростника будут направляться на производство сахара.

Позитивный прогноз по урожаю сахарного тростника и в Индии, где власти ограничили экспорт пшеницы, риса и сахара чтобы сдержать инфляцию до 31 мая 2023 года, но, как уверен Сергей Чеврычкин, в случае изменения рыночной конъюнктуры вполне возможны и отмены ограничений. Эксперт ожидает, что стоимость сахара в первой половине года приблизится к 0,24 долара. за фунт после чего ожидаем консолидацию и коррекцию цены во второй половине года в диапазон 0,18-20 доллара за фунт.

В то же время Сергей Чеврычкин уверен, что сильного роста продукции с сахарным содержанием в России ждать не стоит, возможно даже снижение розничной цены во второй половине года. Во-первых, импорт сахара не попадает под санкции. Во-вторых, возможности отечественного производства высокие и дефицита сахара в России не наблюдается. В-третьих, в конце прошлого года Министерство сельского хозяйства России предупредило производителей сахара о возможном заключении нового соглашения, ограничивающего цены на этот товар, если в первом квартале 2023 года его оптовая стоимость превысит 50–53 рубля за 1 кг.