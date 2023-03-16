В США рассказали, сколько военных потерял Киев с начала спецоперации

Свыше 100 тыс. украинских военнослужащих, в том числе опытных солдат и офицеров, погибли за время конфликта на Украине.

Об этом пишет Politico со ссылкой на американских чиновников.

Как ранее заявил офицер ВСУ Валерий Прозапас, Киев из-за нехватки сил и средств не может себе сейчас позволить серьёзных наступательных действий в Донбассе; по его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, в настоящий момент «украинские военные истощают российскую армию в районе Бахмута», вскоре ВСУ якобы нанесут удар в другом месте, сообщил он. Подоляк добавил, что для реализации плана Киеву потребуются западные ракеты, само наступление начнется через два месяца.